黑色喔熊聯名粉紅飛天豬 大安農會產銷履歷金磚米上市

台中市大安區農會今天在飛天豬餐館舉行「喔熊x飛天豬金磚米發表會」，台灣觀光大使喔熊推廣台灣觀光相關產業，這次也跨界合作，大安區農會的飛天豬金磚米結合可愛的「喔熊」LOGO，推出「喔熊x飛天豬金磚米」，二種品牌圖案都可愛，引人目光。

觀光署參山國家風景區管理處長曹忠猷、大安農會理事長陳蓮章、常務監事黃明榮、總幹事蔡建宗和13位種植產銷履歷稻米的農友，7位青農今天也到發表會現場。

處長曹忠猷表示，「喔熊」身為台灣觀光大使，除了推廣台灣觀光相關產業，也和農產品牌「山守現」合作，將台灣農村好物產介紹給大家；大安區農會總幹事蔡建宗表示，這次推出「喔熊x飛天豬金磚米」，「喔熊」所代表的形象，是嚴選在地農產品、嚴格品質把關、支持台灣農企業。

蔡建宗表示，喔熊x飛天豬金磚米每一塊300公克，內含大安區產銷履歷安泉米，符合現代小家庭一家四口食用，外包裝使用環保油墨，符合ESG永續善農，安泉米有多項特色，通過國家檢驗標準農藥無殘留檢驗合格、標準食米重金屬檢驗合格、通過TAP產銷履歷驗證系統、符合市售白米國家CNS一等米，標準稻米粒粒飽滿、晶瑩剔透口感佳。