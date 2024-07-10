彰化這個鄉鎮禮儀廳很夯…為提升服務 再加十間VIP小靈堂

彰化縣社頭鄉第六公墓生命紀念園區將加設10間VIP室的「小靈堂」，今天舉行動土儀式，生命紀念園區不只服務在地鄉親，也有許多外鄉鎮民眾來使用，為提升治喪服務而加設VIP「小靈堂」，至於是否會考慮設火葬場？鄉長蕭浚二說，這得獲得鄉民認同才能設置，目前暫不考慮規劃。

第六公墓興建「社頭鄉小靈堂」動土典禮今天由鄉長蕭浚二主持，縣府民政處代理處長曾金來、社頭鄉代會主席陳慶福、議員蕭妤亘、詹琬惠等地方人士與會。

蕭浚二表示，隨著社會治喪觀念改變，設立在公墓的禮儀廳等殯葬設施使用需求也逐年增加，為了提供喪家更完善的追思、祭拜、治喪期間的休息空間，規劃興建10間VIP室的小靈堂，總經費4600萬元，預計2025年底竣工。

相較於彰化市公所爭取在彰化市立殯儀館增建設施興建火葬場、員林市公所將在第二公墓設置「生命禮儀廳」等殯葬設施，都曾遭在地居民反對，社頭鄉朝興村第六公墓生命紀念園區的殯葬設施興建過程獲地方認同，不僅造福在地民眾，就連外鄉鎮民眾都獲服務，也為鄉庫挹注收入。

位於八卦山脈的社頭鄉第六公墓因倚山面海，俯瞰彰化平原，視野遼闊，地理得天獨厚墓區內並設有納骨堂、簡易治喪場所、土葬區、樹葬區及單獨禮廳等殯葬設施，因此也吸引很多外縣市民眾來買塔位。