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南投垃圾處理邁出一大步 南崗工業區建廚餘處理廠

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣廚餘每日達30公噸，處理棘手又會造成垃圾惡臭，環保局計畫在南崗工業區興建高效廚餘處理廠，解決問題。
南投縣廚餘每日達30公噸，處理棘手又會造成垃圾惡臭，環保局計畫在南崗工業區興建高效廚餘處理廠，解決問題。

南投縣垃圾處理問題棘手，除了一般垃圾外，廚餘和有機廢棄物也缺乏有效處理，南投縣環保局計畫在南崗工業區興建首座BOT廚餘處理廠，每天可處理100噸廚餘和有機廢棄物，透過24小時空氣和水質監測，避免汙水和空氣汙染，為南投垃圾處理邁出一大步。

南投縣沒有焚化爐，垃圾堆積已超過25萬噸，縣府有意興建垃圾焚化爐徹底解決垃圾處理問題。其中，南投縣每日廚餘量30噸，部分民眾常將廚餘混入一般垃圾中丟棄，除了增加垃圾量，也是造成垃圾惡臭甚至產生沼氣自燃的原因。

縣議員建議，縣政府應比照台南等縣市興建高效廚餘處理廠，先解決廚餘問題。南投縣環保局也決定興建有機廢棄物處理廠，地點就選在南投市南崗工業區內，以BOT方式興建。對於民眾擔心，廚餘處理廠可能造成周邊社區飄散異味或是空氣、水源汙染，環保局也召開公聽會，化解居民疑慮，並聽取居民意見。

縣議員沈夙崢說，興建廚餘處理廠對縣內垃圾處理和環境品質提升幫助相當大，對於民眾關心的異味和空氣問題，議會會嚴格監督環保局，設置空氣和水質監測系統24小時監控，且從台南高效廚餘運作來看，不會對周邊環境造成影響，還可有效解決廚餘，減少垃圾量。

環保局長李易書說，廚餘處理廠選址在南崗工業區一塊汙染場址，環保局已經爭取經費，完成整治。將以BOT方式引進民間資金和技術，興建廚餘處理中心。每天處理量100噸，除了30噸廚餘，工業區內有機廢棄物也納入處理，不僅垃圾減量，廚餘轉化為有機肥料，也可供農民或民眾使用。

南投縣 廚餘 環保局長

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