維也納音樂節 彰縣青少年管弦樂團演出台灣民謠
彰縣青少年管弦樂團前往奧地利，參加維也納國際青少年音樂節，在維也納著名的金色大廳表演台灣民謠組曲；參加學生表示，這是難得的演出機會，很幸運也很興奮。
彰化縣立青少年管弦樂團7月4日至13日，前往音樂之都奧地利，參加「2024維也納國際青少年音樂節」，出發前縣長王惠美授旗給副縣長林田富及44名團員，勉勵團員們利用演出機會，跟世界音樂好手聯誼切磋、接軌國際。
彰縣府今天發布新聞指出，彰縣青少年管弦樂團除在金色大廳演出台灣民謠外，也在維也納合唱團演奏廳公益演出，演出曲目有奧芬巴哈的天堂與地獄序曲，電影新天堂樂園配樂和台灣民謠組曲等。
縣府表示，管弦樂團在奧地利國家電台音樂廳公益演出時，同是來自彰化的駐奧地利大使張小月，來到現場觀賞，對團員們精湛表演相當驚艷，張小月看到彰化囝仔表現優異，能登上音樂之都維也納的國際舞台，也倍感榮耀。
參加學生指出，能在音樂之都維也納演出是難得的機會，很開心也很興奮，有了這次的經驗，未來再演出時相信會更加不一樣。
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