彰化縣資源回收新制亂象惹民怨 環保局長親上火線釋疑
彰化縣環保局從7月1日起，加嚴執行垃圾分類，並落實破袋稽查，到今天已有17輛未做好分類的公所垃圾車被退運，110名清潔隊人員必須上課講習。民進黨彰化縣議會黨團今天批評，縣府未做好宣導，分類及需回收品項混亂，讓民眾霧煞煞，並造成垃圾清運遲延，引發民怨，增加清潔隊員的工作負擔。
針對民進黨彰化縣議會黨團開記者會批評，彰化縣環保局長江培根親上火線說明，強調焚化廠重點檢查項目，以有「標示回收標誌」的容器及廚餘為主，民眾如果未依規定回收，環保局會勸導並退回，如果執意未改善才會處罰；至於新制推動舊衣物類、家居紡織品類等試辦項目以及其他項目，則未列入焚化廠檢查標的。
江培根說，彰化縣每天人均垃圾量是0.613公斤，高於全國平均的0.567公斤，環保局才會從7月1日起正式實施資源回收新制，並增加焚化廠落地稽查頻率，實施一周來，比實施前一周，減少480噸約11.5%垃圾，推估年進場量減少3萬1215噸，相當於3個溪湖鎮每年圾量進場量，也相當於將近6243輛垃圾車進場量。
民進黨團今天大陣仗安排10位議員出席，針對7月1日推動的資源回收新制，質問「環保局，你準備好了嗎？」議員並準備甘蔗渣、荔枝及餐盒等物考問；環保局也準備寶特瓶、各類紙類容器等，為議員說明如何分類。環保局長江培根說，無論整顆芒果、鳳梨，不必區分果皮果肉，都以生廚餘分類，沒那麼複雜。
民進黨團總召李俊諭指出，新制只要一袋垃圾中有12件回收廢棄物或30%生熟廚餘，垃圾車必須整車退運且記點，在這大熱天，無異懲罰基層的清潔隊員，而且垃圾分類品項混亂，很多家庭分不清果皮、蛋殼、刀片、落葉樹枝如何分類，而且鄉鎮市標準又不同，讓民眾無所適從， 與清潔隊員發生口角爭執。
包括賴清美、蕭文雄、周君綾、藍駿宇、張欣倩等議員，均要求環保局要先做好宣導，而且分類品項要明確，楊子賢也日本為例子，要求環保局在執行垃圾分類時，除做好宣導外，對民眾也要有更大包容。
江培根說，其實不符分類規定的退運機制，已實施2、3年，只是新制加嚴而已，環保局昨天邀各公所清潔隊長至焚化廠觀摩，並進行溝通， 最近清潔隊員很辛苦，但已看到努力的成果，如果民眾養成分類習慣，將來稽查頻率即為減少，即會逐漸步入正軌。
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