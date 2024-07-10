影／大甲鎮瀾宮重修慶成建醮沒邀大陸 顏清標：不要有政治色彩

大甲鎮瀾宮歷時3年重修工程將完工，今年12月7日至15日將有重修慶成祈安七朝清醮大典，今天在大甲體育場舉行總壇玉皇壇醮壇動土大典，被問到年底的清醮盛事有無邀請大陸宗教團體參加，鎮瀾宮董事長顏清標說沒有，希望不要有任何政治色彩影響宗教盛事。

顏清標表示，這次鎮瀾宮大整修，花很多錢做有意義的事，他希望不要再有任何政治問題和色彩，清醮活動去年籌備至今，設壇就要2個月，這是眾人的事，只許成功，不容許任何小插曲，鎮瀾宮所有董監事和志工都全力投入，希望所有媒體都能平衡報導。

大甲鎮瀾宮自清朝時期至今擴建重修數次，民國69年，眾人見神殿樑柱腐朽，拆除舊廟於原址重建，因當時防水技術與廟頂玻璃剪黏技術尚未成熟，後來有多處漏水問題，廟頂屋瓦與剪黏玻璃衍生許多安全性的顧慮。

鎮瀾宮表示，經信徒提議與董監事會決議，動工加強防水措施、修建廟頂屋瓦與剪黏裝置，施作傳統瓷碗剪黏技藝；今年甲辰龍年要辦理大甲鎮瀾宮重修慶成，舉行祈安七朝清醮盛典酧謝神恩，恭請全國各地宮廟寺壇府家神祇共參醮典，祈佑風調雨順、國泰民安，屆時邀請各界善信大德共襄盛舉。

鎮瀾宮歷時3年重修工程將完工，今年12月7日至15日展開為期9天的重修慶成祈安七朝清醮大典，5月開始已陸續於大甲、大安、外埔及后里4區五十三庄設置七大祭壇，今天在大甲體育場舉行總壇玉皇壇醮壇動土大典，場面盛大；鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤、立法院副院長江啟臣、台中市副市長黃國榮等人到場。

黃國榮表示，大甲鎮瀾宮是甲安埔及后里地區五十三庄的重要信仰中心，也是台灣中部地區享負盛名的宗教聖地，信徒遍布全國各地，歷時3年的重修工程即將完工，年底將隆重舉辦為期9天的重修慶成祈安七朝清醮大典，這是鎮瀾宮距民國77年「五朝建醮」後，時隔36年的全民參與的地方宗教盛事，盛況可期。

台中市民政局長吳世瑋表示，大甲鎮瀾宮創建於清乾隆35年（西元1770年），至今已有200多年歷史，期間擴建重修數次，這次也修復廟內彩繪、金爐重建等，近期將重修落成，年底為期9天的七朝清醮祭典，將依循敬畏天地、禮賢敬祖的各項祭儀，虔誠茹素，並藉由「放王船」科儀，祈求天地眾神佛庇祐合境平安，眾善信同霑法喜，共沐神恩。