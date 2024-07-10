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台中故事生活節7/13登場 邀民眾探索職人秘辛

中央社／ 台中10日電

台中市產業故事館發展協會舉辦「2024台中故事生活節」，將於13日、14日在台中市民廣場登場，匯集台中產業，邀請民眾一起探索職人秘辛，挖掘屬於自己的故事。

暑假到來，台中市政府力推在地觀光景點，邀市民大玩台中，由台中市產業故事館發展協會舉辦的「2024台中故事生活節」，將於13日、14日在市民廣場舉行，主辦單位今天發布活動訊息，歡迎市民一起席地野餐，製作剪貼屬於自己的手札本，品味台中生活。

主辦單位指出，今年活動有5大亮點，包括以星球蹦發為名，號召超過70名產業職人、100個以上的大兵市集品牌，並結合台中在地店家。

13日將有國立台灣交響樂團帶來輕快的夏日音樂會，還有DJ音樂野餐等，透過產業故事形象展館，帶大家瞭解 TAIWAN no.1背後的故事，用「故事生活」結合音樂饗宴貼近民眾，讓民眾充分感受輕旅生活風格與享受悠閒時光。

台中市產業故事館發展協會理事長周信宏指出，除了以觀光工廠、創意生活事業、地方文化館和農漁特產博物館為主軸的多元旅遊行銷推廣外，結合台中特色青創產業大兵市集，邀請交通部觀光署參山國家風景區管理處的吉祥物「喔熊」開著仲夏號站台，及經濟部產業發展署所推動「台灣製產品MIT微笑標章」優質紡織系列行銷推廣活動合作。

周信宏表示，多元主題式活動一次滿足民眾食衣住行育樂需求，讓遊客體驗台中豐富的旅遊資源和產業經濟特色。歡迎大家一起前來享受台中慢生活，探索職人秘辛，更挖掘屬於自己的故事。

台中市 野餐 音樂會

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