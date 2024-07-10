泰雅古謠融合爵士 台中國家歌劇院17日傳唱梨山天籟

「梨山國中小泰雅古謠合唱團」及「遇見喬安娜樂團」聯手，17日在台中國家歌劇院演出，融合泰雅古謠及爵士、佛拉明哥與世界樂風的音樂饗宴，感受來自梨山部落天籟美聲。

交通部觀光署參山國家風景區管理處推廣部落文化觀光，協助「梨山國中小泰雅古謠合唱團」來到國家音樂殿堂演出，將梨山泰雅美聲讓更多人聽見。

參山處長曹忠猷今天接受媒體聯訪表示，全國最高海拔的梨山國中小，目前合唱團團員有國中生12人、國小生6人，「遇見喬安娜樂團」團長楊容喬自2018年至今，每個月上梨山2次教導梨山小朋友唱歌，楊容喬將爵士、佛拉明哥曲風融入泰雅古謠，創造出結合世界風格及充滿泰雅精神的音樂。

參山處指出，泰雅部落傳唱已久的古謠，年代已不可考，部落長者大多都會吟唱此旋律，盼透過年輕世代對於泰雅古謠的傳唱，能將泰雅族語及文化承傳於後。

「遇見喬安娜樂團」9名專業演出者將攜手梨山小朋友聯合演出，曲目包括泰雅古謠改編「泰雅少女歌」、「織布歌」」、「環山之歌」及馬太．保羅．米勒「祈求世界和平那一天」等10首歌曲。