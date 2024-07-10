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絕美曝光！日月町蔦屋8月開幕 純白建築成南投新地標

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國道6號愛蘭交流道旁的「日月町複合商場」引進日本蔦屋書店，絕美純白建築將成埔里門面景點，也是南投新地標。記者賴香珊／攝影
國道6號愛蘭交流道旁的「日月町複合商場」引進日本蔦屋書店，絕美純白建築將成埔里門面景點，也是南投新地標。記者賴香珊／攝影

精英開發投資逾10億元在國道6號愛蘭交流道出口樞紐旁打造「日月町複合商場」，引進日本蔦屋書店及特色品牌進駐，歷時3年，完工在即，預計8月1日開幕，絕美純白建築可望成為埔里門面地標、進入日月潭前的「最美休息站」。

國道6號愛蘭交流道是前往日月潭的必經要道，也是南投縣重要觀光樞紐，精英開發為此逾10億元購地開發打造「日月町複合商場」，更引進全球知名的「日本蔦屋書店」，雙方去年也在南投縣長許淑華見證下簽約，確定蔦屋書店進駐埔里。

「日月町‧蔦屋書店」的純白主體建築已近完工，從國道6號愛蘭交流道上就能看見，從下交流道從匝道匯入台14線時，正前方是同樣以純白色系興建的加油站，純白主建物則在該路口右方，相當吸睛，儼然成為進入埔里的門面地標。

縣府指出，日月町複合商場占地廣逾1.3萬坪，光停車場就達8千坪，如今完工在即，在日本蔦屋書店及特色品牌進駐下，可望讓南投觀光從區域提升至國際等級，並成為遊客與在地居民交流連結的場域，突破當地舊有的旅遊界線。

據了解，日月町複合商場將於8月1日開幕，最具話題性的蔦屋書店（TSUTAYA BOOKSTORE）進駐，搭配台灣在地品牌馬優嚴選推出專屬包裝，只限定在蔦屋書店日月町店，能在空白處寫上祝福。

此外，首批進駐店家有日月本家、朝霧茶莊、有益帖、洪鑼灣等餐飲品牌，更獨家引進「伊良可樂、TOBA TOBA可樂、TOMO可樂」等日本精釀可樂品牌，以及日本人氣食材選物店「AKOMEYA TOKYO」等，將是前往日月潭前的「最美休息站」。

國道6號愛蘭交流道旁的「日月町複合商場」引進日本蔦屋書店，絕美純白建築將成埔里門面景點，也是南投新地標。記者賴香珊／攝影
國道6號愛蘭交流道旁的「日月町複合商場」引進日本蔦屋書店，絕美純白建築將成埔里門面景點，也是南投新地標。記者賴香珊／攝影
國道6號愛蘭交流道旁的「日月町複合商場」引進日本蔦屋書店，絕美純白建築將成埔里門面景點，也是南投新地標。記者賴香珊／攝影
國道6號愛蘭交流道旁的「日月町複合商場」引進日本蔦屋書店，絕美純白建築將成埔里門面景點，也是南投新地標。記者賴香珊／攝影
國道6號愛蘭交流道旁的「日月町複合商場」引進日本蔦屋書店，絕美純白建築將成埔里門面景點，也是南投新地標。記者賴香珊／攝影
國道6號愛蘭交流道旁的「日月町複合商場」引進日本蔦屋書店，絕美純白建築將成埔里門面景點，也是南投新地標。記者賴香珊／攝影

日月潭

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