南投131線牛洞段 封路修防護網

南投埔里131縣道牛洞段辦理落石防護網汰換，本月8日到22日每天上午8時至下午5時封路施工，民眾須配合改道；雪霸國家公園雲霧步道第2期整修工程，預定本月20日至12月20日施工，將全線封閉，要前往鄰近景點，可改由大鹿林道通行。

投131線牛洞段是聯繫埔里、魚池共和及東光村的重要道路，但在4.7公里處上邊坡不穩，山壁常坍方，2017年更因落石砸車造成1死，縣府則因管理不當挨告判國賠859萬元，為改善通行安全，2019年在該路段架設雙層落石防護網，縣府估計至今已攔截清除10多噸，發揮功效。

但去年風災多，落石加劇，防護網遭大量落石重壓歪斜，上層甚至破了大洞，安全防護效益恐打折，縣府因此辦理邊坡維護及落石防護網汰換工程，白天雖封路施工，但下午5時至隔天上午8時開放通行，道路封閉期間，民眾可改行替代道路，往水頭路與投131線2.5公里路口，銜接投71線中正路、投69線過坑路，往東南走投69-1線碧山巷。

雲霧步道位在雪霸國家公園觀霧遊憩區內，全長約848公尺，入口位在觀霧山椒魚生態中心旁，全線以木棧方式構築，沿途有3處賞景平台，為大眾化賞景步道，卻因步道建置完成多年，已有局部損壞與老舊情形，擔心因承載力不足產生斷裂，危及遊客安全。

雪管處表示，雲霧步道第2期整修工程，訂7月20日至12月20日施工，5個月工期將全線封閉，由觀霧山椒魚生態中心步行往返觀霧山莊、大鹿林道東線等鄰近景點，改由大鹿林道通行。