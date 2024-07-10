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台中高樓消防 有2簽證才發使用執照

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中有618棟16層以上的建物，新竹晴空匯大火，高樓消防成為消防重點。都發局今年7月起，祭出須機電加消防技師簽證，才核發使用執照。記者陳秋雲／攝影
台中有618棟16層以上的建物，新竹晴空匯大火，高樓消防成為消防重點。都發局今年7月起，祭出須機電加消防技師簽證，才核發使用執照。記者陳秋雲／攝影

台中市高層建築有618棟，其中H2集合式住宅有531棟，在新竹晴空匯大火後，市府6月抽查這家建商在台中兩案，發現管道間部分防火區劃被破壞，另擴充機電設施，裝修有不當變更，限今年底改善。今年7月起，從源頭管制，防火填塞、管道間防火區劃須消防與機電技師簽證，才可核發使用執照，以免買屋人承受風險。

台中市都發局長李正偉說，全市列管高層建築物共618棟建築，506件已申報，將抽至少5%複查；其中7件沒有申報，馬上開罰，另一年內完工的新建案免申報有18件。

李正偉說，目前市府有兩套機制，預防晴空匯類似案件發生。五大管線與管道間的圖資由都發局與消防局作聯結；既有建物後續室內裝修與圖資變更作聯結，以利消防人員套透過雲端，即時消防搶救。

李正偉說，市府配合中央研議源頭管制，但從今年7月起，實施防火填塞，管道間防火區劃，必須由消防與機電技師簽證，才可核發使用執照，避免民眾買屋後還要承受消防風險。

消防局長孫福佑指出，台中各類場所消防安全列管數量共計3萬1769家，其中集合住宅有5319處，統計近5年建築物火災共計3184件，其中集合住宅748件占23%。針對全市列管618棟高層建物（50公尺以上或16層以上建築物），因樓高搶救不易，台中市雲梯車現有24輛，其中50公尺雲梯車計有5輛，將持續添購。

台中市交通號誌數量共6502處，僅60處設置不斷電供電系統，不到1%。民進黨議員周永鴻要求交通局應持續規劃重要路口不斷電供電系統，確保用路安全。

交通局說明，交通號誌系統平時由台電供電維持正常運作，因應台電有突發性供電不穩等異常情形，交通局與台電公司除備有發電機支援，也優先在全市重要路口設置「號誌不斷電系統」，包括台灣大道、文心路、環中路及環中東路等60處，未來將持續擴增，提高涵蓋率。

台中市 台電 建築

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