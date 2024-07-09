回響／中央稱要與地方共推彰南國家濕地 地方盼逕自付審

聯合報「陽光行動」披露彰化縣大城和芳苑兩鄉潮間帶，走了國光石化，來了風機光電，劃設國家級濕地淪為空談，內政部今回應將了解地方需求並合作推動，彰化縣環境保護聯盟表明本（7）月下旬提出劃設申請計畫，彰化縣野鳥學會建議中央收件後立即排定審查，別再畫餅充饑。

前總統陳水扁任內訂定開發國光石化工業區的國家重大建設計畫，因政權交替暫停，馬英九上台後延續既定國家政策推動，引發強烈抗爭並掀起反國光石化運動，當時主力保留濕地的環團和民眾要求潮間帶改為劃設國家級濕地。

經過藍綠輪替執政十多年，彰化縣野鳥學會提報劃設計畫屢被退回要求補件，今年三月中央駁回，令生態環保團體和地方人士錯愕，彰化鳥會交棒給彰化縣環境保護聯盟繼續提報，最新進度是申請劃設計畫書完成七成，預計本月27日前可提交中央送審。

彰化縣環保聯盟總幹事施月英表示，「陽光行動」報導露出，今上午內政部人員來電轉告說內政部長看到了，經內部初步討論，認為劃設國家級濕地應該是政府來做，因此接下來會與環盟合作推動劃設和公告。

彰化縣野鳥學會理事長林仁勇認為，推動國家級濕地不應該由民間團體負全責，彰鳥最後被退件理由是要求補送地方政府同意函等一堆資料，難道中央主管單位不能去函地方政府詢問嗎？連劃設範圍都還沒決定就需要備齊所有相關單位及地主的同意函，這好像也有點本末倒置。

彰鳥總幹事李益鑫說，彰化縣政府去年舉辦座談會博采地方意見，各界已建立推動國家級濕地的共識，中央在地方共識的基礎上，收到彰環盟提報計畫即可直接排定審查日期，否則將留給外界「講半天不過是緩兵之計」的印象。