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彰化海岸溼地評定 內政部將邀地方政府研商

中央社／ 台北9日電

媒體報導，指民團申設彰化海岸溼地13年沒下文。內政部次長董建宏今天說，國家公園署近日將主動邀集彰化縣政府、雲林縣政府、彰化縣野鳥學會協調研商，積極協助完成評定程序。

聯合報今天報導，彰化縣政府轉送彰化縣野鳥學會「彰化海岸國家重要濕地分析報告書」，建議評定畫設彰化海岸溼地卻無法申請提報；地方團體接力申請13年沒下文，最近一次是今年3月，申請案仍被內政部駁回。

內政部國家公園署晚間透過新聞稿指出，彰化縣野鳥學會建議評定畫設彰化海岸溼地，行政轄區跨越彰化縣鹿港鎮、福興鄉、芳苑鄉、大城鄉及雲林縣麥寮鄉。當地環境保護團體在民國96、98年推薦為國家重要溼地，也經101年國家重要溼地諮詢小組建議，畫設為國家級國家重要溼地。

國家公園署表示，但因部分民眾持反對意見，102年12月及103年5月國家重要溼地諮詢小組決議，該案建議排除爭議範圍優先辦理評定作業，並依溼地保育法重要溼地評定規定辦理；其餘彰化海岸未定或新增溼地，則依溼地保育法程序辦理。

國家公園署說，溼地保育法在104年2月施行後，彰化縣政府在107年5月轉送彰化縣野鳥學會「彰化海岸國家重要濕地分析報告書」，當時由營建署在107年8月邀集內政部重要溼地審議小組委員及相關單位辦理現地會勘。

國家公園署表示，由於畫設區域涉及私有土地，部分居民表達不同意見，經長期討論後，仍未達成畫設共識，因此決議請申請單位野鳥學會持續溝通。營建署也從108年起，補助彰化縣府辦理溼地畫設溝通作業。

國家公園署說，彰化縣政府在112年11月轉送彰化縣野鳥學會建議評定畫設重要溼地報告書，因野鳥學會、部分居民仍未形成畫設共識，以及修訂分析報告書內容屆期未補正，及補正後仍不符規定等情形，113年3月26日依法駁回。

董建宏表示，國家公園署近日將主動邀集彰化、雲林縣政府及彰化縣野鳥學會協調研商，協助完成彰化海岸溼地評定程序。未來將持續和各縣市政府、民團積極聯繫合作，提升對全國58處重要溼地的保育工作。

董建宏強調，內政部每年投入溼地保育及復育經費，約新台幣9000萬元，113年更增加至1億餘元，並與民間團體合作；為降低民眾對溼地畫設疑義，將規畫從物種保育、棲地維護與環境永續等面向，持續推動國家公園、溼地及海岸保育公私協力機制，共創雙贏。

國家公園 濕地

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