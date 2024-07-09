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月老牽線！彰化無底廟七夕未婚聯誼 鐵路副站長也報名

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市南瑤路無底廟鎮南宮供奉有月下老人，十分靈驗，20多年來，每逢七夕情人節都會舉辦「月老手牽手」未婚聯誼，也成就許多姻緣。本報資料照片
彰化市南瑤路無底廟鎮南宮供奉有月下老人，十分靈驗，20多年來，每逢七夕情人節都會舉辦「月老手牽手」未婚聯誼，也成就許多姻緣。本報資料照片

供有月下老人的彰化市無底廟鎮南宮，連續20多年都舉辦七夕未婚男女聯誼，今年訂8月4日舉行，男女各50個名額，預定7月31日截止報名，到今天男性已130多人報名，有17位碩士，女性34人報名卻比往年熱烈，預期也會滿額。報名者有鐵路局副站長、電子、製藥、中華電信、水利署助理工程師等。

另，今年進入第5年的彰化市公所未婚聯誼活動，預定7月26日截止報名，男女正取50名、備取各50名，自5日上午11時接受報名，男性才3天就有105名報名，隨即「關門」，女性則比較「寶貝」，雖然早已額滿卻不「關門」，仍繼續接受報名，到今天已突破150人報名。市公所正研議增加名額。

彰化市鎮南宮俗稱無底廟，除主祀媽祖及觀世音菩薩等神尊外，並供奉有月老星君，常有許多人前往求姻緣，20多年來，廟方每逢七夕情人節，也都會舉辦「月老手牽手」未婚聯誼，為未婚男女牽紅線，比市公所官方舉辦的未婚聯誼活動還要久得多，每年都有上百人報名，估計有上千人次參與。

鎮南宮總幹事許世承說，鎮南宮未婚聯誼活動最大特色，在於未婚男女參加活動時，要先拜鎮南宮供奉的月下老人，求得姻緣線，期使激出火花，成功配對，進而結成佳偶，廟方即會提供由老大媽「私房錢」打造的金牌結緣。

許世承說，鎮南宮舉辦未婚聯誼活動20多來，未正式統計成功配對及結婚的數據，但每年都有不少對帶著米糕、麻油雞來答謝月下老人。由於未婚聯誼活動辦得成功，今年年初就有人打電話詢問，今年報名也比往年踴躍，到今天為止，已有130多人報名，女性則有34人，如果女性超過預期，不排除增加名額，至於男性爆量，則會選取條件比較優越者。

鎮南宮七夕未婚男女聯誼活動，男性報名資格為1979至1999年出生，女性則為1983至2001年出生。今年特別的是，沒有學歷限制。男性報名費用為1000元，女性則為300元（女性全程參加後無息退還報名費）。報名地點設在彰化市南瑤路371號，有意者可致電04-7250427詢問。

彰化市無底廟鎮南宮舉辦未婚聯誼，其中拋繡球活動是一大高潮。本報資料照片
彰化市無底廟鎮南宮舉辦未婚聯誼，其中拋繡球活動是一大高潮。本報資料照片
彰化市南瑤路無底廟鎮南宮供奉有月下老人，十分靈驗，20多年來，每逢七夕情人節都會舉辦「月老手牽手」未婚聯誼，也成就許多姻緣。本報資料照片
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