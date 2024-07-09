超前部署！彰化員林5月就破袋嚴查分類 單月垃圾減量近530噸

彰化縣環保局本（7）月起嚴格執行垃圾減量措施，員林市清潔隊5月就成立稽查小組，隨垃圾車巡查和宣導，全隊總動員努力奏效，六月垃圾量比五月份減少529.07公噸，成效有目共睹也大幅降低清潔車被退車機率。

彰化縣溪州焚化廠配合環保局嚴格執行垃圾減量政策，加強破袋檢查，查獲可回收資源混在一般垃圾的比率過高即整車退回，部分清潔隊原車載回垃圾逐一破袋找出可回收資源，炎炎夏日臭氣沖天，清潔隊員叫苦連天。

員林市清潔隊今表示，各鄉鎮市清潔車每車的每個垃圾袋含12個資源回收物，或廚餘達30%以上即整車退運，員林市清潔隊收到環保局公文通知，超前部署稽查小組，隨機在全市15條清運路線及定點進行破袋檢查。

員林市清潔隊統計，自從稽查小組加強破袋檢查，今年6月垃圾進場量1880.3噸，日均62.68公噸，相較5月2409.37公噸，日均70.12公噸，6月相對減少529.07公噸垃圾，可見垃圾減量措施效果顯著。

員林市清潔隊長白滄行說，員林市積極配合推動環保局垃圾減量政策，最辛苦的莫過於第一線隊員，截至目前員林市清潔車到溪州焚化廠，被落地檢查4車，有1車遭退運，顯見仍有進步和努力的空間，拜託市民體諒清潔隊員的辛勞與危險，務必做好資源回收，不要為難司機與隊員；棉被、床單、枕頭等家居紡織品試辦回收階段，可撥打員林市清潔隊電話，由專人協助清運。