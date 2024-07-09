彰化青年議事體驗營「開議 」 議長謝典林出題青年解題

來自全縣8所高中的50位學子，今天起，參加為期3天的彰化縣議會青年議事體驗營，透過模擬議會、專題講座、小組討論等多元活動形式，培養公共參與的意識與能力，包括彰化爭議性極大的火葬場設置議題。

今年的體驗營以「議長出題，青年解題」為主題，由彰化縣議會議長謝典林帶領，結合聯合國永續發展目標(SDGs)與彰化在地議題，透過深入探討在地農品產銷均衡、民生基礎建設、長照政策優化、城市美化、運動產業發展等議題，由青年們為家鄉的美好未來貢獻智慧。

青年們將化身議長、縣議員，透過模擬議會運作，親身感受民意代表的工作內涵，並鍛鍊自身的表達、思辨與問政能力，活動還安排了創新的AI工具應用培訓及新聞識讀課程，讓學子們掌握數位時代的關鍵技能，提升媒體素養，並有縣議會參訪及議事廳內闖關活動，讓青年身臨其境觀察地方政治的運作。

「青年是彰化的未來,我們有責任為他們搭建成長的舞台。」議長謝典林表示，為進一步培育年輕世代的公民意識與國際視野，縣議會精心規劃第三屆青年議事體驗營，讓青年認識議會運作，就地方重大議題展開思辨與對話。

「青年解題」將以深入彰化在地議題為青年模擬論政焦點。其中「火葬場設置」探討如何在兼顧民意與效益下完善殯葬設施；「農業產銷平衡」關注青農發展，研討農產運銷創新模式；「長照政策」回應高齡社會需求,聚焦居家與社區照護整合；「2025台灣設計展」向世界展現彰化風采，結合產業活化地方創生；「運動經濟」為全民健康把關,帶動運動休閒產業升級。