彰化王功漁火節海洋音樂會13日登場 還有烤蚵、煙火秀

「北貢寮、中王功、南墾丁」已成為台灣海洋音樂勝地，彰化「王功漁火節」今年適逢20周年，7月13、14日在王功漁港登場，彰化縣長王惠美說，今年有3大亮點，包括水陸氣墊樂園、千人烤蚵與祈福嘉年華、熱鬧搖滾的海洋音樂會，還有長達7分鐘絢麗煙火秀與無人機表演，並安排免費接駁車接送服務。

彰化縣政府今天在縣府中庭為「王功漁火節」宣傳，王惠美表示，今年活動邁入20周年，在縣府與地方合作推動下，從當年的小型漁村文化節活動，成為如今全國知名的夏季觀光盛事，成功打響了「王功漁火節」品牌形象。

王惠美說，今年「王功漁火節」有三大亮點，一是現場有「水陸氣墊樂園」，長達30米的滑水道，讓孩子們在炎炎夏日，蹦跳玩水笑開懷，還讓親子協力完成可愛的鯊魚裝。二是每年眾所矚目的「千人烤蚵」，讓大家能夠體驗烤蚵樂趣；三是重頭戲「海洋音樂會」，邀請五堅情、麋先生、魏嘉瑩、陳孟賢及晨悠等11組樂團歌手接力演出。彰化區漁會還準備420秒的「煙火、燈光及無人機」三合一表演秀。

王惠美說，在福海宮則有「祈福嘉年華」，現場提供在地美食免費嘗鮮，有枝仔冰、蚵仔粥和雞肉等美食，還有闖關拿好禮、親子祈福DIY及擲筊擂台賽等趣味活動，其中擲筊最高獎金1萬元；農業部水保署南投分署配合這次活動，推出3條彰化濱海農遊路線與社區體驗遊程，及食農教育闖關和DIY等多樣活動。

王惠美表示，今年逢王功漁火節20年，縣府準備特製版的20周年紀念品，如蚵寶造型提燈、特製20年版的啤酒（無酒精飲品），另外，填問卷還可以參加摸彩，有GOGORO 電動機車、氣炸鍋等，為了讓更多人可以進來，縣府安排了接駁車服務與彰化火車站往返王功福海宮的直達專車，歡迎多加利用。

王惠美指出，「2024彰化GO購」活動也搭配王功漁火節加碼，只要在漁火節期間，在芳苑鄉消費滿500元就可額外多一組抽獎序號。

立委謝衣鳯表示，參加王功漁火節不會讓大家失望，歡迎全國民眾來王功看燈塔，享受煙火秀，以及夏日美好時光。

農業處補充表示，連續兩天晚間登場的「海洋音樂會」，邀請了五堅情、麋先生、魏嘉瑩、陳孟賢、蓋兒Gail、林茉曦、晨悠、邱軍、李浩瑋、隨興樂團及HUR+等樂團及歌手熱力演出。此外，即日起至8月31日，在王功漁港、漁港路、王功橋及街區，有「海洋世界」主題布燈，各種可愛海洋生物璀璨奪目，7月20日到8月31日的例假日晚間，在王者之弓橋也有燈光秀表演。相關資訊可至活動官網查詢：https://2024wanggong.com/。