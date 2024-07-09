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提高垃圾退運標準引紛爭 彰縣環保局籲做好分類

中央社／ 彰化9日電

彰縣7月1日起提高垃圾車退運標準，清潔隊收垃圾時因此採破袋檢查，清運時間拉長，民眾也分不清分類標準；彰縣環保局說，民眾只需將一般垃圾、資源回收和廚餘分類清楚即可。

彰化縣環保局從7月1日起提高垃圾整車退運標準，各鄉鎮清潔隊垃圾車進入溪州焚化爐時，需抽驗5袋垃圾，原本只要有1袋有15個分類不合格或廚餘占5成就退運，下修為12個不合格與30%廚餘就退運，包括彰化市、和美鎮及秀水鄉等鄉鎮清潔隊垃圾車因此被退運。

垃圾車被退運後，彰化市等多個鄉鎮清潔隊收垃圾時也增加破袋檢查比例，清運時間因此拉長，民眾也分不清楚像蛋殼、茶葉屬廚餘還是一般垃圾，也有人詢問用過的美工刀片屬一般還是資源回收垃圾。

彰縣環保局長江培根今天接受中央社記者電訪時說，環保局下午將邀請各鄉鎮市清潔隊長，說明垃圾進入溪州焚化爐後處理情形。

江培根說，環保局雖提高垃圾整車退運標準，不過垃圾分類標準仍相同，檢查項目仍是廚餘跟資潔回收垃圾是否混入一般垃圾，民眾在做垃圾分類時，只要把一般、廚餘及資源回收等3類分清楚。

江培根指出，7月1日提高整車退運標準後，垃圾減量約1成；另有民眾詢問蛋殼、茶葉以及用過的美工刀屬那一類垃圾，事實上，環保局檢查項目，從去年至今一直都一樣，希望大家落實垃圾分類，也希望跟清潔隊長說明清楚後，接下來各鄉鎮垃圾清運工作會較順利。

垃圾車 廚餘 環保局長

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