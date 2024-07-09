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南投131縣道防落石網破大洞 即日起封路施工汰換

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里131縣道牛洞段雙層落石防護網，去年因風災被壓損破了大洞，縣府昨起封路動工汰換，預計施工至7月22日。記者賴香珊／攝影
南投埔里131縣道牛洞段雙層落石防護網，去年因風災被壓損破了大洞，縣府昨起封路動工汰換，預計施工至7月22日。記者賴香珊／攝影

南投埔里131縣道牛洞段邊坡不穩，曾發生落石砸車致死事故，現場架設雙層落石防護網，改善通行安全；但落石網去年風災受損破了大洞，縣府昨起動工汰換，每天上午8時至下午5時封路施工，民眾須配合改道，汰換工程預計至22日止。

投131線牛洞段是聯繫埔里、魚池共和及東光村的重要道路，但在4.7K處上邊坡不穩，山壁常坍方，2017年更因落石砸車造成1死，縣府則因管理不當挨告判國賠859萬元，後續為改善通行安全，2019年在該路段架設雙層落石防護網。

投131線牛洞段架設雙層落石防護網後，成為縣內首設落石防護網的縣道，近年也多次發揮功效，將大小石塊一網打盡，縣府粗估至今已攔截清除10多噸；但去年風災多，落石狀況加劇，防護網遭大量落石重壓歪斜，上層甚至破了大洞。

由於雙層落石防護網破損，安全防護效益恐打折，地方盼公部門盡快「補破網」；經縣府通報災後復建，從昨天起展開道路邊坡維護及落石防護網汰換工程，每天上午8時至下午5時封路施工，用路人務必配合改道，預計至22日止。

工務處表示，該工程設置的雙層防護網具延展性能可被動式吸收落石能量，須依防護範圍及所需規格向工廠訂製，較花時間，目前防護網已做好，待完成邊坡維護整頓、鋼梁基樁加固後，就能吊掛架設網子，施工期間實施交管，盼民眾見諒。

投131線牛洞段白天雖封路施工，但下午5時至隔天上午8時開放正常通行，道路封閉期間若有通行需求，民眾可改行替代道路，往水頭路與投131線2.5K路口，銜接投71線中正路、投69線過坑路，往東南走投69-1線碧山巷。

南投埔里131縣道牛洞段雙層落石防護網，去年因風災被壓損破了大洞，縣府昨起封路動工汰換，預計施工至7月22日。記者賴香珊／攝影
南投埔里131縣道牛洞段雙層落石防護網，去年因風災被壓損破了大洞，縣府昨起封路動工汰換，預計施工至7月22日。記者賴香珊／攝影

埔里 災後 落石

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