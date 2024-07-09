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台中交通號誌不斷電系統不到1% 交通局：重要路口持續設置

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
議員周永鴻指出，台中市設置交通號誌不斷電系統不到1%，要求持續市府擴增。圖／周永鴻提供
議員周永鴻指出，台中市設置交通號誌不斷電系統不到1%，要求持續市府擴增。圖／周永鴻提供

台中市交通號誌數量共6502處，僅60處設置不斷電供電系統，不到1%。民進黨議員周永鴻要求交通局應持續規劃重要路口不斷電供電系統，確保用路安全。中市交通局表示，持續擴增提高涵蓋率。

台中市有6502處交通號誌，居全國之冠，周永鴻指出，2022年審計報告就特別建議市府應提高號誌不斷電供電系統的涵蓋率，避免因供電異常影響交通安全。

周永鴻指出，台中市2022年在58處設置交通號誌不斷電系統，直至目前僅增至60處，進度緩慢。

周永鴻強調，台中市各重大路路口車流大，尖峰時間經常塞車，遇到突發停電影響號誌時，台電和交通局能支援的發電機數量有限，警察如能支援指揮交通也有時間限制。

設置不斷電供電系統平時能監控供電狀況，臨時停電時可支援電力，降低停電時發生交通事故的風險，建議交通局持續規劃設置，加快進度。

交通局說明，交通號誌系統平時由台電供電維持正常運作，因應台電有突發性供電不穩等異常情形，交通局與台電公司除備有發電機支援，也優先在全市重要路口設置「號誌不斷電系統」，包括台灣大道、文心路、環中路及環中東路等60處，未來將持續擴增，提高涵蓋率。

此外，交通局也持續與台電協調，若有計畫型停電時，盼由台電提供輔助電力，減輕地方政府預算與交通疏導人力負擔。

停電 台中市 台電

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