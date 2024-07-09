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南投市公園親子設施老舊 市長出馬6公園獲補助改善

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投市公所親子設施老舊不足，兒童遊戲常見兒童大排長龍。圖／南投市公所提供
南投市公所親子設施老舊不足，兒童遊戲常見兒童大排長龍。圖／南投市公所提供

南投市有20多座公園，許多都缺乏良好的親子遊樂設施，南投市公所經費有限，只好爭取內政部「兒童遊戲場環境設施改善計畫」，最近中山、平山等六座公園全部獲得補助，總共2100萬元，南投市長張嘉哲表示，將繼續興建特色大型親子滑步車公園，給親子更佳運動休閒空間。

南投市為南投縣首善之區，然而公園遊戲設施大多老舊，很多家長要求改善親子遊戲設施，市公所經費有限，想要爭取中央經費補助並不容易。

南投市長張嘉哲說，內政部國土署今年起各縣市公園改善計畫，分三個梯次進行評審，他請相關課室員工，清楚寫下公園需要改善的部分及改善的規畫，提報詳細的改善計畫書，分梯次提報永豐、中山、成功、市民、平山及自強公園。

為了讓評核委員清楚了解南投市民的需求，張嘉哲北上參與每一場評核會議，親自面對委員提問，並在會議上發言，提出南投市公園現況及改善作法，再加上文書資料齊全，展現出專業及最大誠意，希望獲得評核委員認同。

市公所今天收到好消息，6座公園改善計畫都獲得通過，每案補助350萬元，將興建標準將符合相關兒童遊樂設施相關規定，包含衛福部「兒童遊戲場設施安全管理規範」、「兒童共融遊戲場設計參考手冊」及經濟部標準檢驗局等。

張嘉哲說，南投市公園親子遊戲設施改善，也需要不同的運動休閒項目，市公所會多利用國道三號高架橋下空間，向高公局爭取開放空間，興建特色的大型親子滑步車公園，符合親子運動休閒需求，讓南投市成為越來越好的宜居城市。

南投市長張嘉哲參加內政部「兒童遊戲場環境設施改善」評審，直面委員提問，成功爭取6座公園改善。圖／南投市公所提供
南投市長張嘉哲參加內政部「兒童遊戲場環境設施改善」評審，直面委員提問，成功爭取6座公園改善。圖／南投市公所提供

南投縣 張嘉哲 親子

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