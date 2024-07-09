台中鍋烤節7月15日登場 票選十大店家抽萬元抵用券

第2屆台中鍋烤節將於7月15日到8月15日登場，台中市長盧秀燕今天指出，鍋烤節期間將進行「十大鍋烤店家票選」活動投票給喜歡的店家，參與民眾有機會抽中新台幣1萬元抵用券。

盧秀燕上午在台中市政會議中宣布，第2屆「台中鍋烤節」將於7月15日至8月15日登場，為期1個月，邀情全國各地民眾在活動期間到台中品嚐火鍋、燒烤，參加「十大鍋烤店家票選」活動還可參加抽獎，有機會抽中1萬元鍋烤抵用券。

她指出，台中市年度振興經濟3大方案包括發放物調券、台中鍋烤節及年底的台中購物節，台中市經發局去年首辦「台中鍋烤節」獲得熱烈迴響，近500店家報名參與，民眾參與投票數高達443萬票，更帶動火鍋、燒烤業者業績上漲3成，一舉打響「鍋烤之都」城市品牌。

盧秀燕表示，鍋烤節活動期間還舉辦票選活動，民眾可透過「台中通暨購物節APP」進行網路票選，投票給喜歡的火鍋及燒烤店家，活動最後將選出300名參與票選的民眾每人可獲得1萬元鍋烤抵用券。

有關今年台中鍋烤節前導活動，盧秀燕指出，延續去年好評推出「就是愛鍋烤徵件競賽」，活動分為店家版及民眾版，徵件將於10日截止。

至於店家版，盧秀燕表示，將邀請參與票選的鍋烤店家加入影片競賽，得獎者可獲媒體宣傳機會、提升品牌曝光度；民眾版，將邀請民眾不限形式秀出創意，決賽前3名可分別獲得獎金10萬元、5萬元及3萬元，另有佳作12組獎金各1萬元。