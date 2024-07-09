觀賞螃蟹奏樂、彈塗魚跳舞 彰化環盟餐會募款關心彰南濕地

彰化縣環境保護聯盟今年成立37年，恰巧接下申設大城、芳苑國家級濕地的棒子，本月27日將在昔日反國光石化的漁民下跪陳情地點，採用在地食材舉辦2024年募款餐會，邀請民眾來聽螃蟹奏樂、彈塗魚跳舞、吹夏日海風，共同關心國家級濕地的未來。

彰化縣環盟今表示，1987年鹿港反杜邦時成立環盟，以監督企業政府促進環境生態永續為職志，不接政府及企業的計畫與捐款，營運經費來自各界善心人士捐款，站在第一線協助地方在地居民抗爭，阻擋不利環境永續或錯誤選址的開發案。

環盟總幹事施月英說，環盟長期只有兩名工作人員，除了關注環境議題，還有處理民眾的陳情、檢舉、現勘等案件，用最少經費盡力達到最大效益，因近年環境破壞速度加快，環盟業務量嚴重過載，急需增聘人力卻嚴重缺乏經費，必須募款維持正常運作。

施月英又說，環盟每3年募款一次，不免有包括綠能開發商在內的廠商直接或間接捐款，希望換得不被抗爭，環盟嚴正聲明捐款支持保護環境和有破壞環境之虞被抗議是兩碼事，環盟對事不對人，廠商不要存有錯誤期待。

今年募款餐會地點選在芳苑鄉海空步道入口往南700公尺的漁民廣場，施月英表示，那是反國光石化時前總統馬英九前來勘察，漁民下跪陳情之處，很有時代意義；馬英九宣布大城工業區國光石化開發撤案之後又來大城濕地兩次，都從漁民廣場這裡進出濕地。

今年募款餐會活動27日下午4點開始，伯立歐咖啡車限量供應點心和飲料，當天滿潮下午3點40分，落日時間下午6點40分，民眾可欣賞芳苑潮間帶之美及觀賞戲劇、歌唱等表演；下午5點餐會入場，預計50桌，憑券入場。福興鄉長蔣煙燈贊助100支4磅的鐵鎚，代表敲醒人民對環境保護的重視，憑券入場可索取一支。