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標準不一 彰化擴大回收一團亂

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

彰化縣率全國之先，回收居家紡織品與舊衣物，部分紡織品採複合材質，能否回收難分辨，員林市清潔隊已表明不收紡織品，但溪湖鎮、二林鎮清潔隊「全都收」，就怕拒收引發民怨。議員批評，回收一縣多制，民眾難適從。縣府表示，新制屬於試辦，尊重各地清潔隊的決定。

彰化縣7月起擴大回收範圍，首創將棉被、枕頭、床單等居家紡織品納入回收項目，絨毛玩具、屬於織品的鞋子、包包也都算，另加強破袋檢查薄片塑膠、紙容器等項目，未依規定分類者，將整車拒收，違者開罰1200元至6000元。近日溪州焚化爐進場垃圾車中，就有多車被退運。

清潔隊員表示，以鞋子為例，有皮鞋、運動鞋、布鞋、涼鞋、拖鞋等，包包有環保包、皮包、布包、帆布包、防水包等，種類、材質眾多，收運一團亂；夾腳拖、塑膠拖是一般垃圾，襪子屬於貼身衣物不可以回收，居家紡織類就是布製品，塑膠、皮件、複合材質都歸為垃圾。

員林市清潔隊已決定，暫緩實施回收新制，因無法清楚分類，得耗費大量人力二次分類。不過，溪湖鎮、二林鎮清潔隊決定「全收了」，因為天氣熱火氣大，現場拒收易引發爭執，先收再進行二次分類；二林、北斗都考慮增加人力。

彰化縣議員李俊諭表示，各鄉鎮市回收標準不一，環保局也沒講清楚，回收標準「霧煞煞」。彰化市林姓市民說，環保局宣導布鞋、布包可回收，清潔隊卻說包包、鞋子都丟垃圾袋，不知該怎麼分才對。

環保局表示，新制希望增加回收量，如果分類錯誤就錯了，不會開罰；試辦項目收與不收？尊重各清潔隊決定。

溪湖鎮 環保局

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