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中捷橘藍線台中車站共站 交長支持

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
交通部日前審查通過台中捷運橘線（機場捷運）可行性研究，立法院交通委員會上午邀請交通部長李孟諺（中）到台中火車站實地勘查。記者黃寅／攝影
交通部日前審查通過台中捷運橘線（機場捷運）可行性研究，立法院交通委員會上午邀請交通部長李孟諺（中）到台中火車站實地勘查。記者黃寅／攝影

台中捷運橘線可行性研究上周剛通過交通部審查，交通部長李孟諺等人昨天會勘。橘線台中車站站點離捷運藍線、台鐵台中車站約380公尺，轉乘不便，立委爭取橘線、藍線和台中車站共站，並保留干城客運站點。李孟諺表態支持，鐵道局建議納入可行性研究。

中市交通局表示，希望行政院先核定橘線可行性研究，後續不管橘、藍線站點共站、增設橘線干城站都可推動。

李孟諺也到大里考察大平霧屯區環狀捷運紫線，李孟諺說，全力支持台中捷運，很快就有進展。鐵道局長楊正君說，台中捷運「五線齊發」。江啟臣、何欣純都說，應該「快快快」多線齊發；捷運路廊應滾動檢討，避免「外掛」延伸線拖延進度。

台中捷運綠線目前唯一營運路線，藍線綜合規畫已核定，正進行基本設計；綠線延伸線可行性研究核定，橘線可行性研究交通部通過，送行政院核定中。中市另規畫大平霧屯區紫線，與綠線構成環狀路網，正進行可行性研究。

李孟諺1日剛應國民黨立委楊瓊瓔邀請，到台中大雅會勘橘線，隔天交通部就審議通過，昨天立委何欣純再邀李會勘橘線站點，立院副院長江啟臣、國民黨立委黃健豪都到場。橘線台中車站的站點靠近干城附近，離藍線台中車站、台鐵台中車站距離約380公尺，轉乘距離長，非站內得多收錢，藍綠立委都要求朝共站設計。

立委另爭取，若橘線台中車站站點往南移，原本設在干城的站點可往北移，增設橘線干城站，以帶動干城地區發展。江啟臣說，像台北車站、台大醫院的捷運站接近，但醫院有需要仍設站。何欣純、黃健豪說，兩站都設可兼顧需要。

李孟諺說，橘線是機場捷運，乘客多半有行李，從現有站點走到火車站，恐怕會有怨言，而且是站外轉乘，會多收一次錢，他支持共站案。楊正君說，可把共站案也納入可行性研究中。

中市交通局長葉昭甫說，希望政院先核定捷運橘線，橘線台中車站站點位置、增設干城站等，可在綜合規畫內繼續評估，只要中央支持都可以配合。

交通部長 台中捷運 李孟諺

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