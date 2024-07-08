彰化員林市代會前主席睡夢中辭世 地方政界：有福報

彰化縣員林市果菜公司副總經理賴東位今上午家人叫不醒，全身冰冷，送醫被判定到院前死亡，回天乏術，享壽63歲。賴東位曾任四屆市民代表，其中一屆擔任市代會主席，驟逝震驚地方政壇也不捨，但認為「睡夢中安詳走了是福報」。

賴東位早年經營夜市攤商招募，為人急公好義，被推選從政，當選四屆市代，本屆競選連任失利，被市公所借用經商長才，禮聘出任員林市果菜公司副總，另一方面他身兼員林市玉天宮管委會主委、員林福寧宮管委會副主委，也是國民黨員林市黨部副主委，仍熱絡參與地方事務。

據了解，賴東位喜愛騎自行車健身，健康狀況不錯，昨晚與家人聊天毫無異常，今晨家人發現他超過平常起床時間還沒起來，到房間查看才發現他全身冰冷沒反應，送醫救治已來不及，醫師推斷死亡時間距離到院前4至6小時，也就是今凌晨1至3點去世。

員林市代會主席張國良表示，賴東位對於對的事情有所堅持，得到市代會同僚和地方政界尊敬，為人熱心公益、幽默風趣，所在之處笑聲連連，前幾天在公開活動場合他們相遇，賴東位說果菜市場生意上軌道沒問題，一群人有說有笑，誰知賴東位忽在睡夢中辭世，能這樣離開也算有福報。