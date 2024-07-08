畜牧糞尿處理中心收集「全縣」糞尿 彰縣府指謠言

彰化縣府擬在東螺溪新建畜牧糞尿處理中心，地方傳言收置處理「全縣」豬糞尿水。農業處直斥謠言，並說明「收集以共同處理中心為半徑，方圓3公里畜牧場，收集量能600公噸」。

對於彰化溪湖地區近期有民眾以宣傳車散播縣府擬興建「畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心」。農業處今天新聞稿說明，這項東螺溪綠廊串連水環境改善整體計畫正辦理可性評估，初步規劃於東螺溪區域設置糞尿處理中心，預計可處理6萬頭豬的糞尿，收集以共同處理中心為半徑，方圓3公里畜牧場，收集量能約600公噸，且以適合管線串接收集畜牧場為優先，並非收集全縣豬糞尿水。

農業處表示，錯誤訊息誤導在地民眾恐慌，更誤解縣府興建公共建設整治東螺溪美意；畜牧糞尿多元利用資源化處理設備，在德國、荷蘭、美國、丹麥、法國等都有多場畜牧場共同處理中心已運作及處理多年經驗，不僅可減少畜牧場甲烷排放量，產生沼氣可提供熱電為再生能源，讓環境生態永續，並非如謠言所稱「會產生沼氣燃燒影響空氣品質」。

農業處指出，東螺溪流域範圍內養豬產業主要集中於溪湖、田尾一帶，以溪湖鎮顯光段建設預定地方圓3公里內，依養豬場牧場登記有9萬7322頭豬。因此擇定以改善溪湖排水為示範區域，以改善東螺溪流域環境，其中整治畜牧廢水為首要。

依農業處資料，規劃在東螺溪中游區域國有財產署土地上，撥用土地地點設置鄰近溪湖鎮垃圾處理場，遠離人口稠密溪湖鎮，維護在地居民生活品質；且全廠規劃採密閉式設施，無臭味逸散疑慮。未來將規劃為環境教育場域，作為中台灣第一個公辦民營共同處理中心。

「整治東螺溪水綠環境改善計畫及廊道空間改善兩項工程」，除設置畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心外，還包括東螺溪溪湖、二林及埔鹽區段將打造約8.3公里水綠廊道，針對東螺溪流經的北斗、埤頭兩鄉鎮，辦理「北斗渡船頭水文化綠廊環境營造計畫」及「埤頭木棉花道河畔環境改善計畫」，透過水域和河岸兩側綠帶植被營造生態友善空間。