工程師下班後以消防隊為家 林冠華獲全國救護志工菁英獎

彰化縣員林義消二分隊隊員林冠華獲選消防署@@@全國救護志工菁英@@@，這也是消防局連續4年獲得全國救護志工菁英的獎項，林冠華說，最難忘的是出勤的第一件OHCA案件，讓原本已沒生命跡象的患者又恢復心跳，甚至康復出院，讓他感動不已，也因此希望不斷精進自己的救護技巧，搶救更多寶貴生命。

彰化縣消防局表示，林冠華當義消已5年，共出勤救護案件329次，OHCA患者急救成功件3件，且其中2件康復出院，並曾於2020年獲頒彰化縣消防局救護義消協勤績優人員，且主動代表參加去年全國義消人員體技能交流活動救護技術項目」擔任比賽選手，今年再獲內全國救護志工菁英。

林冠華是一名設備工程師，從學生時期就經常參加各類志工服務，並在大學期間已自費考取初級救護技術員證照，5年前他陪友人在醫院急診室就醫時，因身上穿著有「EMT」字樣的救護外套，被員林西區分隊隊員黃俊茗誤認為是其他分隊同仁，交談之後發現林冠華對救護工作有無比熱忱，即鼓勵他加入義消，他加入後果真成為隊上好幫手，黃俊茗說，他慧眼識英雄，還好當初有鼓勵他加入義消行列。

彰化消防局第二大隊大隊長葉明波說，林冠華5年來在消防隊服務時數將近1千小時，這是非常驚人的時數，他結婚前幾乎是公司下班就來消防分隊報到，都快以消防隊為家了，而今年2月剛當上新手爸爸，即使在繁忙的育兒生活及工作的雙重壓力下，仍然排除萬難到分隊協助救護勤務。

林冠華說，讓他印象最深刻的是5年前出勤的第1件OHCA案件，在分隊學長的指揮分工下，協助貼好AED貼片及架設自動心肺復甦機，途中持續給患者電擊，迅速將患者送往醫院，在返回分隊途中就得知患者已成功恢復生命徵象，並於5天後康復出院，讓他相當有成就感，也感動萬分，更讓他思考到若自己有更高階的救護技術，是否可以拯救更多民眾呢？於是又參加中級救護技術員訓練並取得資格。