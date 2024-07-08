台中南屯拉麵店遭指食安疑慮 市府稽查限期改善
台中市南屯區1家拉麵店被網友質疑有食安問題，台中市食品藥物安全處今天表示，現場稽查發現有食材未離地放置等不符食安規範項目，要求業者限期改善，複查未改善將開罰。
位於台中市南屯區的1家拉麵店，被網友貼文質疑處理食材時全程沒有戴手套、食材區沒有加蓋等衛生問題，食安處接獲陳情，派員到店家稽查。
食安處秘書蔡文哲指出，現場稽查結果發現，作業環境有「食材未離地放置」、「未出示體檢證明」、「未穿戴整齊工作衣帽」及「垃圾桶未覆蓋」等不符合食品良好規範準則項目。
蔡文哲表示，已現場責令業者限期改善，食安處後續將派員複查，如有查獲不符規定，將依食安法規定裁處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。
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