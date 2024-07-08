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南投國姓驛站將拆除 最快今年底前走入歷史

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投國姓福龜國姓驛站去年5月歇業封閉，縣府今年追加經費拆除，最快年底前完成。記者賴香珊／攝影
南投國姓福龜國姓驛站去年5月歇業封閉，縣府今年追加經費拆除，最快年底前完成。記者賴香珊／攝影

南投國姓福龜國姓驛站興建逾20年，因是木造建築，結構老舊腐朽，且所在地非公有地，須每年付租金，縣府決定拆屋還地，去年5月歇業封閉，但至今仍未拆除。縣府表示，先前編列拆除經費不足，已追加經費並發包，希望年底前拆除。

縣府指出，國姓驛站於921地震後興建，當時由俄羅斯協助重建捐贈原木，並在國道6號國姓交流道、台14線中潭公路旁租地，打造極具俄羅斯風格的木製建築，展售縣內農特產，並作為旅遊服務中心供遊客諮詢，成為國姓鄉的入口地標。

但因台灣潮濕多雨，國姓驛站的木造建築不易維護，加上興建年限已久，而有老舊、蟲蛀等問題，導致屋頂多處漏水、支柱腐朽，結構不穩定；縣府考量安全，且驛站所在地非公有地，每年得付租金，決定拆屋還地，去年5月歇業並封閉。

只不過，國姓驛站封閉已年餘，至今卻仍未拆除，引發地方關注；縣府表示，去年原本編列500萬元經費要施工拆除，但評估整體建築後發現，除了木造建築，還有不少的水泥結構物，原有經費恐無法支應，因此今年重新編列預算並發包。

縣府農業處也說明，經重新評估國姓驛站拆除工程相關經費，今年追加編列至1300萬元，後續經過3次招標才順利發包工程，目前正與得標廠商規畫相關拆除作業，之後會加緊施工，希望能在今年底完成拆除，將土地恢復原本樣態。

南投國姓福龜國姓驛站去年5月歇業封閉，縣府今年追加經費將拆除，最快年底前拆除完畢。記者賴香珊／攝影
南投國姓福龜國姓驛站去年5月歇業封閉，縣府今年追加經費將拆除，最快年底前拆除完畢。記者賴香珊／攝影

俄羅斯 南投 國姓驛站 地震 建築

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