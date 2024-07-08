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中捷橘線藍線站體離太遠 民代建議藍橘共站近火車站

中央社／ 台中8日電
交通部日前審查通過台中捷運橘線（機場捷運）可行性研究，立法院交通委員會上午邀請交通部長李孟諺到台中火車站實地勘查。 聯合報記者黃寅／攝影
交通部日前審查通過台中捷運橘線（機場捷運）可行性研究，立法院交通委員會上午邀請交通部長李孟諺到台中火車站實地勘查。 聯合報記者黃寅／攝影

台中捷運橘線可行性研究計畫2日通過，希望中市府規劃解決台中藍線、橘線2個站體相距380公尺的轉運問題，民代建議藍橘共站並能接近火車站，交通部允諾全力協助。

立法院交通委員會今天考察台中地區交通及觀光建設，針對台中捷運藍線、橘線在台中火車站乘客轉乘與動線規劃。立法院副院長江啟臣、民進黨立委何欣純、國民黨立委黃健豪等多名民代出席關心。

台中捷運藍線與橘線將在台中市火車站銜接，不過橘線站體與藍線站體及火車站距離380公尺。台中市政府交通局長葉昭甫簡報時提出3個方案，原方案橘線站體設在雙十路、南京路口，雖距離380公尺，但有連通道、平地電扶梯可解決。

方案二、往南移一點，距離台中火車站及藍線站近一點，但涉及到私有地；方案三、藍橘線共站，但涉及台鐵開發案問題。

何欣純表示，台中捷運橘線以台中國際機場為起點，聯繫台中市區、屯區，與藍線交會於台中火車站，未來人潮肯定非常多，轉乘距離必須縮短，減少民眾轉乘時間，對於通勤、通學族上班上學會更便利，對國內外旅客也會有更多幫助。

江啟臣表示，設站位置應評估轉乘便利性、人流疏運效率或可採取共站方式。他舉例，台北捷運與台大醫院站、善導寺並不遠，但考量使用需求設置捷運站，建議干城站應保留，才能有效服務鄰近的「干城重劃區」與「帝國糖廠」。

交通部長李孟諺說，不管市府最後採行的是離火車站比較近，或另外一個離藍線比較近的方案，都會予以支持，相關的台鐵用地或鐵道局在審核的部分，交通部都會支持。

李孟諺表示，台中捷運橘線經過台中火車站，如果藍橘線未共站，搭機場捷運線的民眾幾乎都推著行李，從干城站要走到台中火車站，恐怕會有民怨；而且轉乘不能站內轉，要出站再進站，會多花費新台幣20元，台中鐵路、捷運若能在站內轉乘，會比較便民。

李孟諺也表示，台中捷運橘線已預留空間延伸南投，交通部也補助地方可行性規劃，相關台鐵用地或鐵道局審核部分，交通部都會支持，盡速促成。

交通部長 台中捷運 火車站

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