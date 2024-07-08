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彰化防蚊四步驟前進花鄉 花木水池實景教學很有感

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣王惠美等人示範防蚊四步驟的「倒」掉容器積水。記者簡慧珍／攝影
彰化縣王惠美等人示範防蚊四步驟的「倒」掉容器積水。記者簡慧珍／攝影

彰化縣政府根據大數據統計，去年有885萬人次到田尾鄉遊玩，今在田尾公路花園重點宣導防治登革熱，有花園、樹叢、花盆、水池等實景示範「巡、倒、清、刷」，加上場景美、氣氛佳，與會人員同感今天活動舒適度爆表。

往年宣導地點在會議室、社區公園，首次移師彰化縣休閒農業園區辦理，縣政府強調不僅期待農民、園業藝者，也希望全體縣民都落實「「巡、倒、清、刷」防蚊四步驟，尤其最近幾天傍晚下雨、翌日放晴，需留意病媒蚊在積水容器內孳生，最好勤快倒掉積水。

縣長王惠美表示，今年全國登革熱境外移入個案數累計逾百例，突破近四年來的最高個案數，而去年大數據分析有855萬人次到訪田尾鄉，田尾公路花園、休閒農業區都是遊客必訪之處，園區花木盆栽繁多，澆水養護和下雨都使盆栽集水盤積水，易孳生登革熱病媒蚊，今感謝在地合利園藝配合一起防治登革熱病。

縣議員劉淑芳是田尾鄉前鄉長，她和彰化縣診所協會理事長林育慶，都提醒民眾注意登革熱疫情。隨後多名縣議員與縣長王惠美、田尾鄉農會總幹事吳政憲、田尾公路花園協會理事長劉漢欽等人，在樹蔭下示範防蚊四步驟，觀察盆栽盛水盆，到水池邊看食蚊魚，與會地方人士盛讚實景教學令人印象深刻，環境涼快能靜心聽完衛生局解說登革熱及防治方法。

彰化縣政府和衛生局首度移師到休閒農業區，提醒園藝業者和縣民一起防治登革熱。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府和衛生局首度移師到休閒農業區，提醒園藝業者和縣民一起防治登革熱。記者簡慧珍／攝影

王惠美 病媒蚊 登革熱 盆栽 衛生局 防蚊

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