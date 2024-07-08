南投國姓咖啡節13日登場 自帶杯免費暢飲各攤位

國姓咖啡節7月13、14日在橋聳雲天綠雕園區登場，遊客自帶杯子可免費暢飲各莊園攤位精品咖啡，消費滿額可抽獎，共3000份好禮，還有舞台表演、魔術秀、親子手作愛玉等活動。

農業部農村發展及水土保持署南投分署、國姓鄉公所將在國姓鄉橋聳雲天綠雕園區舉辦國姓咖啡節，今天對外宣傳，國姓鄉長邱美玲致詞說，今年活動擴大舉辦，現場集結國姓鄉咖啡莊園業者、農民展售精品咖啡、新鮮農特產、美味點心，遊客自帶杯子即可免費暢飲各莊園攤位咖啡，消費滿新台幣500元可抽獎1次。

農村水保署南投分署長傅桂霖表示，為協助優質農村轉型提升，銜接國民消費與旅遊市場，結合產業、體驗行銷面持續輔導國姓鄉糯米橋休閒農業區、福龜休閒農業區，推出咖啡旅遊路線及優化輔導咖啡莊園，同時透過咖啡節延伸休閒農業區的體驗活動及行程。

傅桂霖說，國姓咖啡節邁入第9年，這次連辦2天讓遊客好好品嚐、購買國姓咖啡，現場還有舞台表演、小品真柏盆栽、苔球、國姓西西里咖啡、親子同樂手作愛玉等體驗，每場次限額50人採現場報名，更多活動詳情請至「農村小童」臉書（Facebook）粉絲專頁查詢。

國姓鄉公所表示，為方便民眾到場，提供接駁車服務，可將車輛停在仙佛寺停車場，再搭接駁車到活動會場，運行時間為上午8時30分至下午4時30分，約每15至20分鐘1班車，離場末班車下午4時30分，自行駕車可在北玄宮牌坊入口循指示開至河堤停車區。