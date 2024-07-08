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彰化宣導登革熱防治 王惠美：落實居家環境清潔

中央社／ 彰化8日電
彰化縣政府8日在田尾公路花園舉行登革熱防治宣導記者會，縣長王惠美（右2）示範清除容器積水，呼籲大家落實居家環境清潔，一起防治登革熱。 彰化縣政府提供／中央社
彰化縣政府8日在田尾公路花園舉行登革熱防治宣導記者會，縣長王惠美（右2）示範清除容器積水，呼籲大家落實居家環境清潔，一起防治登革熱。 彰化縣政府提供／中央社

彰化縣政府今天在田尾公路花園舉行登革熱防治宣導記者會，縣長王惠美指出，全國登革熱境外移入個案數逐漸攀升，呼籲大家落實環境清潔，一起防治登革熱。

王惠美致詞時表示，去年約有855萬人次遊客到訪田尾鄉，因此希望透過在這裡舉行宣導記者會，提醒大家遵循「巡、倒、清、刷」防蚊4步驟，從居家周圍落實環境清潔。

王惠美說，防治登革熱，要從清潔環境、防堵蚊子幼蟲孑孓形成著手，例如盆栽集水盤常有積水，容易導致登革熱病媒蚊孳生，感謝在地園藝業者一起宣導。

彰縣府衛生局指出，去年本土登革熱疫情嚴峻，全國累計2萬餘本土病例，分析去年疫情，筍園及果園中竹筒、筍殼、果殼等天然孳生源，以及住家屋簷排水槽、建築工地地下室、陰井及電梯機坑等都是不易發覺或清除困難的高風險場域。

衛生局呼籲，曾經確診登革熱、登革熱高危險群對象如長者、懷孕婦女、嬰兒或慢性疾病患者，以及14天內具有登革熱流行區活動史的民眾，應留意自身健康狀況，若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀務必盡速就醫。

另外，衛生局提醒，民眾前往東南亞、中南美洲等登革熱疫情流行地區，在戶外活動時建議穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分防蚊藥劑，減少受蚊子叮咬機會。

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