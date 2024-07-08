鐵道局長形容台中捷運「5線齊發」 江啟臣：要「多線齊發」

交通部長李孟諺今在台中大里勘查捷運紫線時，明確表示，對於台中捷運的發展，會支持並全力協助，而且很快可以看到進展。鐵道局長楊正君今天也以「5線齊發」形容台中的捷運發展，並已進展中。但是立法院副院長江啟臣、立委何欣純和黃健豪等人都說，目前民眾的心聲都一樣，就是希望能「快、快、快」而且能多線齊發。

台中捷運橘線、大平霧屯區環狀紫線進度如何，以及兩者如何轉乘及規畫，立法院交通委員會今邀請交通部長李孟諺到大里實地勘查。

江啟臣說，紫線經過11個行政區，還有藍線延到太平等，每條捷運線承載的也都是上百萬人口，所以速度是關鍵，但要能快，關係著前面的可行性評估能趕快完成。而且，台中歷經縣市合併，至今10年，各區的發展不盡相同，因此各區評估都應滾動式更新，才不會一直「外掛」延伸線，這樣就會拖到時間。

至於還沒有做可行性評估的線，應該多線齊發的開始做。因為，做了評估才會知道可不可行，且各地也可有要潛盾的、高架的，或有土地要徵收的，狀況都不一樣。可行性評估之後就知道哪一條線會比較快、應該做，不必拘泥於一定哪一條線做完才來做其他的線，應該可以同步進行，因為那是依據可行性評估。還有，台中市政府已在成立捷運局中，應該積極找台北市的人才，吸取經驗。

黃健豪說，市府在藍線線上已累積了經驗，希望應能在文書作業上盡量減少，以加快速度。何欣純則要求，在進到細部計畫時，要把站體設在哪裡預先告知，讓民眾有機會瞭解和參與，因為民眾的意見對地方發展很重要。

楊正君說，藍線目前已進入設計，準備施工，綠線延伸已在綜合規畫階段，橘線可行評估盡速核定後也進入綜合規畫。今天談的紫線和藍線延伸也都是可能的，正在可行性研究，20日已開過初審會議，已都全力推動中，財主單位也都在評估，要把步調做一安排。未來成環之後，號誌系統有其相容和不相容之處，如何採購跟擴充，時程上也要做安排。而紫線跟綠線、藍線延伸和橘線都有銜接處，所以都已轉正（可行），會全力協助。