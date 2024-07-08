快訊

雨彈升級！18縣市豪、大雨特報 恐一路下到晚上

黃捷成「黃賊」？私自開鎖闖會議室 韓國瑜要查：此事相當嚴重

雷聲隆隆！雨彈南北齊轟 11縣市大雷雨開炸1小時

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鐵道局長形容台中捷運「5線齊發」 江啟臣：要「多線齊發」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
立法院副院長江啟臣（中）、立委何欣純（右）和黃健豪等人都說，目前民眾的心聲都一樣，就是希望能「快、快、快」而且能多線齊發。圖／民眾提供
立法院副院長江啟臣（中）、立委何欣純（右）和黃健豪等人都說，目前民眾的心聲都一樣，就是希望能「快、快、快」而且能多線齊發。圖／民眾提供

交通部長李孟諺今在台中大里勘查捷運紫線時，明確表示，對於台中捷運的發展，會支持並全力協助，而且很快可以看到進展。鐵道局長楊正君今天也以「5線齊發」形容台中的捷運發展，並已進展中。但是立法院副院長江啟臣、立委何欣純和黃健豪等人都說，目前民眾的心聲都一樣，就是希望能「快、快、快」而且能多線齊發。

台中捷運橘線、大平霧屯區環狀紫線進度如何，以及兩者如何轉乘及規畫，立法院交通委員會今邀請交通部長李孟諺到大里實地勘查。

江啟臣說，紫線經過11個行政區，還有藍線延到太平等，每條捷運線承載的也都是上百萬人口，所以速度是關鍵，但要能快，關係著前面的可行性評估能趕快完成。而且，台中歷經縣市合併，至今10年，各區的發展不盡相同，因此各區評估都應滾動式更新，才不會一直「外掛」延伸線，這樣就會拖到時間。

至於還沒有做可行性評估的線，應該多線齊發的開始做。因為，做了評估才會知道可不可行，且各地也可有要潛盾的、高架的，或有土地要徵收的，狀況都不一樣。可行性評估之後就知道哪一條線會比較快、應該做，不必拘泥於一定哪一條線做完才來做其他的線，應該可以同步進行，因為那是依據可行性評估。還有，台中市政府已在成立捷運局中，應該積極找台北市的人才，吸取經驗。

黃健豪說，市府在藍線線上已累積了經驗，希望應能在文書作業上盡量減少，以加快速度。何欣純則要求，在進到細部計畫時，要把站體設在哪裡預先告知，讓民眾有機會瞭解和參與，因為民眾的意見對地方發展很重要。

楊正君說，藍線目前已進入設計，準備施工，綠線延伸已在綜合規畫階段，橘線可行評估盡速核定後也進入綜合規畫。今天談的紫線和藍線延伸也都是可能的，正在可行性研究，20日已開過初審會議，已都全力推動中，財主單位也都在評估，要把步調做一安排。未來成環之後，號誌系統有其相容和不相容之處，如何採購跟擴充，時程上也要做安排。而紫線跟綠線、藍線延伸和橘線都有銜接處，所以都已轉正（可行），會全力協助。

交通部長 何欣純 台中市 台中捷運 李孟諺 江啟臣

延伸閱讀

台中機場捷運經過台中火車站 民代官員一致傾向藍橘線共站

台中捷運橘線通過可行性研究審議 黃健豪：不能一條條蓋

台中清水眷村文化園區修復 江啟臣爭取補助提高營運分潤

2026拚台中市長藍白合響起 何欣純：最後決定在市民

相關新聞

鐵道局長形容台中捷運「5線齊發」 江啟臣：要「多線齊發」

交通部長李孟諺今在台中大里勘查捷運紫線時，明確表示，對於台中捷運的發展，會支持並全力協助，而且很快可以看到進展。鐵道局長...

霧峰239公頃核心景區擬納參山國家風景區 交長承諾爭取資源

台中市霧峰區239公頃核心景點有機會納入參山國家風景區，目前正送審，若交通部通過，可獲得更多發展資源。立法院交通委員會今...

台中舊社停車場今起2月免費停車 啟用典禮插曲誤觸警鈴

台中市政府因應捷運綠線松竹站與台鐵松竹車站便利轉乘，投資2.2億打造舊社公園地下停車場，今天啟用，市長盧秀燕宣布，前個月...

台中機場捷運經過台中火車站 民代官員一致傾向藍橘線共站

交通部日前審查通過台中捷運橘線（機場捷運）可行性研究，由於涉及與台中車站共構、轉乘等問題，立法院交通委員會上午邀請交通部...

台中行人傷亡六都最多 議員促路口增行人護欄

交通部統計台中今年1至4月行人路口事故死傷人數達570人，居六都之首，議員要求市府增設行人護欄。建設局說，大型路口設扇形...

星期評論／鳥嘴潭工程惹議 美化治標不治本

四年前草屯鎮垃圾山矗立國道6號旁，被諷為「南投地標」。垃圾山最近移除，將啟用的東草屯休息站融入九九峰山型地景設計，搭配鳥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。