台中舊社停車場今起2月免費停車 啟用典禮插曲誤觸警鈴

台中市政府因應捷運綠線松竹站與台鐵松竹車站便利轉乘，投資2.2億打造舊社公園地下停車場，今天啟用，市長盧秀燕宣布，前個月免費停車，9月8日起再收費，現場民眾歡呼。舊社停車場可提供250席汽車停車位與115席機車停車位，在地里長謝秉憲說，以前到舊社公園運動，車子得停老遠，現在搭捷與台鐵也可輕鬆轉運。

不過，今天啟用典禮發生一段插曲，地下一層停車場警鈴突然作響，西邊的一排消防管線噴出泡沫水，現場氣味刺鼻。停管處長盧佳佳表示，有人誤觸警鈴，啟動消防設施滅火，目擊者表示，開車進停車場找車位時，突然鈴警大作，眼前就灑下泡沫水，一時前玻璃都是泡沫，直到有人引導倒車，才發現前排車輛都遭殃，緊急廣播找車主開車清洗。

北屯區尤其是捷運站到廍子地區，建築新案林立，松竹站與台鐵共構，轉運乘客人潮多，交通局將原平面的舊社停車場改建地下二層及地上一層停車場，2020年5月開工今天啟用。

交通局停管處盧佳佳說明，舊社地下停車場緊臨北屯區舊社公園、台中捷運松竹站、台鐵松竹站等，是重要的交通節點， 停車場啟用可提供完善大眾運輸系統服務，就近服務在地民眾。舊社停車場工程設計也落實低碳、節能、減廢、環保等綠建築概念，打造智慧、綠能、友善停車環境，提升都市綠能意象。