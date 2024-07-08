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兩岸關係緊繃 彰縣列管防空避難室增列4鎮

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
兩岸情勢緊繃，彰化縣人口密集的彰化市及員林市到今年6月底，列管的防空避難室已達3099處，7月1日起，再增列鹿港、和美、溪湖及二林等4個鎮。記者劉明岩／攝影
兩岸情勢緊繃，彰化縣人口密集的彰化市及員林市到今年6月底，列管的防空避難室已達3099處，7月1日起，再增列鹿港、和美、溪湖及二林等4個鎮。記者劉明岩／攝影

兩岸情勢緊繃，彰化縣人口密集的彰化市及員林市到今年六月底，列管的防空避難室已達3099處，內政部國土署去年8月24日再公告，增列鹿港、和美、溪湖及二林等4個鎮地上6樓建築必須設置防空避難室 ，並從7月1日起實施，依規定設置標示牌指引，目前未嚴格限制用途，演習及戰時則必須清空。

彰化縣政府建設處表示，依建築技術規則規定，列管地區的戲院、電影院、學校及5層以上公眾使用的建物及非供公眾使用建物達6層樓以上者，必須設置防空避難設施地區，彰化市是1974年、員林市1978年被指定列管，到今年6月底，共列管3099處。

建設處表示，7月1日起，經公告6樓以上建築必須設置防空避難室的市鎮，新增建物均須通報警察局列管；防空避難室平時可以做為停車場使用，但不得堆置雜物及做商場使用，建設處最近曾配合警察局稽查，仍以違規堆置雜物為主，已要求改善。

縣警察局表示，已經在列管的大樓防空避難室入口處，設置新式標示牌提供民眾識別使用，民眾可以利用手機下載安裝內政部警政署「警政服務App」，或至彰化縣警察局官網「防空避難專區」查詢具體的位置及相關資訊。

縣府指出，防空避難室的設置，是為了讓民眾在平時能熟悉防空避難位置，平時受憲法賦予個人財產權的保障，未經所有權人同意前，勿擅自進入；只有在防空演習、戰爭發生或將發生時，由國防部發布管制疏散命令後，才能開放供市民進入避難。

建築 警察

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