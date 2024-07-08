台中行人傷亡六都最多 議員促路口增行人護欄

交通部統計台中今年1至4月行人路口事故死傷人數達570人，居六都之首，議員要求市府增設行人護欄。建設局說，大型路口設扇形無障礙斜坡道，並視路況增設警示導桿或加高緣石或植栽，提醒駕駛注意；對暴衝意外加設行人護欄也將研議。為避免交通事故，新竹縣7鄉鎮道路獲中央補助3500萬元修繕，預定年底前完工。

警政署統計，高達80%的行人是馬路上被害者，被車撞原因以駕駛「未注意車前狀態」51%最多，「搶越行人穿越道」14%次之，其餘是酒駕2%、未依規定左轉1%等。

議員陳俞融指出，全台一年以來，發生逾10起汽車暴衝事件，其中台中市就占2件。因路口嚴重缺乏防護措施，可能失控情形下，造成行人受傷，市府應做好路口防護措施，增設行人護欄，以免悲劇再發生。

市府建設局說，為保障行人過路安全及提供無障礙通行環境，市府在路口積極設置無障礙斜坡道、加大停等區、退縮行穿線及增設庇護島等措施；而汽車易肇事路口是否有增設欄杆需求，將與交通主管機關共同研議。

另，新竹縣新埔鎮中正路老街周邊的3街6巷，是新埔重要的生活圈及商業活動熱點，但車輛進出頻繁使得多處路面損壞，且5年以上沒有辦理鋪面更新，其中，中正路311巷路面更是破損嚴重，加上路中央容易積水，人車打滑事故頻傳。

立法委員徐欣瑩表示，已協助新竹縣向國土管理署爭取3500萬元經費，改善新埔鎮、關西鎮、湖口鄉、芎林鄉、北埔鄉、五峰鄉及寶山鄉等7鄉鎮道路，每案500萬，預定今年底前完工。