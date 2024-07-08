聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中行人傷亡六都最多 議員促路口增行人護欄

聯合報／ 記者陳秋雲黃寅黃羿馨／連線報導
台中市北區西屯路一段及忠明路口車流量極大，未設置行人護欄。圖／陳俞融提供
台中市北區西屯路一段及忠明路口車流量極大，未設置行人護欄。圖／陳俞融提供

交通部統計台中今年1至4月行人路口事故死傷人數達570人，居六都之首，議員要求市府增設行人護欄。建設局說，大型路口設扇形無障礙斜坡道，並視路況增設警示導桿或加高緣石或植栽，提醒駕駛注意；對暴衝意外加設行人護欄也將研議。為避免交通事故新竹縣7鄉鎮道路獲中央補助3500萬元修繕，預定年底前完工。

警政署統計，高達80%的行人是馬路上被害者，被車撞原因以駕駛「未注意車前狀態」51%最多，「搶越行人穿越道」14%次之，其餘是酒駕2%、未依規定左轉1%等。

議員陳俞融指出，全台一年以來，發生逾10起汽車暴衝事件，其中台中市就占2件。因路口嚴重缺乏防護措施，可能失控情形下，造成行人受傷，市府應做好路口防護措施，增設行人護欄，以免悲劇再發生。

市府建設局說，為保障行人過路安全及提供無障礙通行環境，市府在路口積極設置無障礙斜坡道、加大停等區、退縮行穿線及增設庇護島等措施；而汽車易肇事路口是否有增設欄杆需求，將與交通主管機關共同研議。

另，新竹縣新埔鎮中正路老街周邊的3街6巷，是新埔重要的生活圈及商業活動熱點，但車輛進出頻繁使得多處路面損壞，且5年以上沒有辦理鋪面更新，其中，中正路311巷路面更是破損嚴重，加上路中央容易積水，人車打滑事故頻傳。

立法委員徐欣瑩表示，已協助新竹縣向國土管理署爭取3500萬元經費，改善新埔鎮、關西鎮、湖口鄉、芎林鄉、北埔鄉、五峰鄉及寶山鄉等7鄉鎮道路，每案500萬，預定今年底前完工。

交通事故 新竹 行人

延伸閱讀

80%行人傷亡是駕駛造成 中市議員：大路口設人行護欄

7鄉鎮路面損壞老舊 新竹縣爭取國土署3500萬經費改善

雲林台1線豐田86飛越對向自撞護欄　鐵桿「插入車內」駕駛當場死亡

把餅做大！爭取民進黨中常委 陳亭妃坦言：要拚台南市長提名

相關新聞

台中行人傷亡六都最多 議員促路口增行人護欄

交通部統計台中今年1至4月行人路口事故死傷人數達570人，居六都之首，議員要求市府增設行人護欄。建設局說，大型路口設扇形...

星期評論／鳥嘴潭工程惹議 美化治標不治本

四年前草屯鎮垃圾山矗立國道6號旁，被諷為「南投地標」。垃圾山最近移除，將啟用的東草屯休息站融入九九峰山型地景設計，搭配鳥...

兩岸關係緊繃 彰縣列管防空避難室增列4鎮

兩岸情勢緊繃，彰化縣人口密集的彰化市及員林市到今年六月底，列管的防空避難室已達3099處，內政部國土署去年8月24日再公...

三代養蜂突破今年雙天然災害夾擊 獲彰化蜂蜜評鑑特等獎

今年全台蜂蜜歉收，彰化縣員林市農會仍力邀縣內蜂農，參加國產龍眼蜂蜜品質評鑑會，今表揚3名特等獎、7名頭等獎；縣長王惠美和...

空前熱烈！彰化未婚聯誼不到3天額滿 4博士、31碩士搶報名

彰化市公所預定七夕情人節舉辦未婚聯誼，預訂男女正取50名、備取各50名，自5日上午11時接受報名，男性正取3小時、備取6...

影／暴雨狂炸！149甲縣道淹成「黃河」 重機驚險順流騎行畫面曝光

近日各地天氣不穩定，南投昨、今2日下午暴雨伴隨落雷，山區雨勢更劇烈，149甲縣道疑因瞬間雨量太大、排水欠佳等淹水，有民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。