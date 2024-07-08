聽新聞
test
0:00 / 0:00

星期評論／鳥嘴潭工程惹議 美化治標不治本

聯合報／ 本報記者江良誠
鳥嘴潭截取烏溪水源提供百萬人民生用水，是中部重要的水利工程。圖／聯合報系資料照片
鳥嘴潭截取烏溪水源提供百萬人民生用水，是中部重要的水利工程。圖／聯合報系資料照片

四年前草屯鎮垃圾山矗立國道6號旁，被諷為「南投地標」。垃圾山最近移除，將啟用的東草屯休息站融入九九峰山型地景設計，搭配鳥嘴潭人工湖風景，欲洗刷垃圾山負面印象，成為南投新地標。但人工湖開挖大量土方堆放在烏溪河床影響河川流量，截流造成中上游河床裸露揚塵，人工美化工程只能治標，需中央地方合作方能治本。

東草屯休息站在2022年4月動工，可停放137輛汽車、並規畫廁所、簡易賣場，提供飲食服務、販售農特產品，將是國內首座東西向國道休息站。國道6號從霧峰系統交流道至埔里終點，全長37.6公里，增設休息站，用路人和遊客都樂見。

鳥嘴潭截取烏溪水源提供百萬人民生用水，是中部重要的水利工程。然而，鳥嘴潭從2015年開發爭議就不斷，設置地點緊鄰草屯垃圾掩埋場，讓人擔心民生用水水質安全；開發過程中，保育團體更批評衝擊石虎、巴氏銀鮈等保育物種生態。

人工湖開挖土方堆在烏溪河床，讓專家學者質疑河道被束縮，極端氣候下，土砂難擋洪水，不僅喪失蓄水功用，更危及烏溪安全，相關單位卻不為意。

東草屯休息站設置頗像是妝點鳥嘴潭人工湖爭議的門面工程，看似躲去多年都市之瘤，卻又埋下新的禍端，卻非美化工程就能解決，未來如何禁得起極端氣候的考驗，正考驗中央和南投縣府的智慧。

南投縣 國道 垃圾山

延伸閱讀

嘉義市殯葬所環狀路網成形 送親人最後一程不再壅塞

瑞芳水資中心工程延宕 國土署：新北應評估建設順序

說好改善彰化市彰水路口？春節至今仍留交通錐未完工

砸2億卻停用近20年 南投草屯小型焚化爐要拆了

相關新聞

台中行人傷亡六都最多 議員促路口增行人護欄

交通部統計台中今年1至4月行人路口事故死傷人數達570人，居六都之首，議員要求市府增設行人護欄。建設局說，大型路口設扇形...

星期評論／鳥嘴潭工程惹議 美化治標不治本

四年前草屯鎮垃圾山矗立國道6號旁，被諷為「南投地標」。垃圾山最近移除，將啟用的東草屯休息站融入九九峰山型地景設計，搭配鳥...

兩岸關係緊繃 彰縣列管防空避難室增列4鎮

兩岸情勢緊繃，彰化縣人口密集的彰化市及員林市到今年六月底，列管的防空避難室已達3099處，內政部國土署去年8月24日再公...

三代養蜂突破今年雙天然災害夾擊 獲彰化蜂蜜評鑑特等獎

今年全台蜂蜜歉收，彰化縣員林市農會仍力邀縣內蜂農，參加國產龍眼蜂蜜品質評鑑會，今表揚3名特等獎、7名頭等獎；縣長王惠美和...

空前熱烈！彰化未婚聯誼不到3天額滿 4博士、31碩士搶報名

彰化市公所預定七夕情人節舉辦未婚聯誼，預訂男女正取50名、備取各50名，自5日上午11時接受報名，男性正取3小時、備取6...

影／暴雨狂炸！149甲縣道淹成「黃河」 重機驚險順流騎行畫面曝光

近日各地天氣不穩定，南投昨、今2日下午暴雨伴隨落雷，山區雨勢更劇烈，149甲縣道疑因瞬間雨量太大、排水欠佳等淹水，有民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。