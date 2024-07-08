星期評論／鳥嘴潭工程惹議 美化治標不治本

四年前草屯鎮垃圾山矗立國道6號旁，被諷為「南投地標」。垃圾山最近移除，將啟用的東草屯休息站融入九九峰山型地景設計，搭配鳥嘴潭人工湖風景，欲洗刷垃圾山負面印象，成為南投新地標。但人工湖開挖大量土方堆放在烏溪河床影響河川流量，截流造成中上游河床裸露揚塵，人工美化工程只能治標，需中央地方合作方能治本。

東草屯休息站在2022年4月動工，可停放137輛汽車、並規畫廁所、簡易賣場，提供飲食服務、販售農特產品，將是國內首座東西向國道休息站。國道6號從霧峰系統交流道至埔里終點，全長37.6公里，增設休息站，用路人和遊客都樂見。

鳥嘴潭截取烏溪水源提供百萬人民生用水，是中部重要的水利工程。然而，鳥嘴潭從2015年開發爭議就不斷，設置地點緊鄰草屯垃圾掩埋場，讓人擔心民生用水水質安全；開發過程中，保育團體更批評衝擊石虎、巴氏銀鮈等保育物種生態。

人工湖開挖土方堆在烏溪河床，讓專家學者質疑河道被束縮，極端氣候下，土砂難擋洪水，不僅喪失蓄水功用，更危及烏溪安全，相關單位卻不為意。

東草屯休息站設置頗像是妝點鳥嘴潭人工湖爭議的門面工程，看似躲去多年都市之瘤，卻又埋下新的禍端，卻非美化工程就能解決，未來如何禁得起極端氣候的考驗，正考驗中央和南投縣府的智慧。