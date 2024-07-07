三代養蜂突破今年雙天然災害夾擊 獲彰化蜂蜜評鑑特等獎

今年全台蜂蜜歉收，彰化縣員林市農會仍力邀縣內蜂農，參加國產龍眼蜂蜜品質評鑑會，今表揚3名特等獎、7名頭等獎；縣長王惠美和縣農會總幹事張建豐都表示，蜂農遭受兩大災害還能有收成，養蜂功力深厚。

國產龍眼蜂蜜品質評鑑會暨優良農特產品展售會，原擬今下午在圓林園滯洪池舉辦，員林市農會擔心今像昨傍晚一樣又下雨，移到滯洪池周邊步道，果然躲過雨害，民眾能安心參觀選購蜂蜜和農特產品。

今年有3名蜂農獲特等獎，其中社頭鄉特等獎蜂農周世昌帶90歲父親周益東登台領獎，以示傳承不忘本。62歲的周世昌說，早年他父親種植絲瓜、苦瓜等瓜類蔬果需要蜜蜂授粉，就飼養蜜蜂「互助合作」，從100箱養到現在300箱，每年至少移箱一次，為蜜蜂找到潔淨環境採蜜，有優良蜜源就能生產好蜂蜜。

周益果表示，以前環境較乾淨，現在農藥較多，對蜜蜂生存構成威脅，相當可惜，周益東自創品牌東興蜂蜜，創業近七十年，已傳到第三代，30歲孫子周沛鴻跟著祖父和父親學養蜂，也對蜂園經營有創新想法，讓周益東父子很欣慰。

縣長王惠美說，台灣蜜蜂採龍眼和荔枝的花蜜釀蜜，今年這兩種水果的花朵受早春雨災，開花率不好，導致蜜源減少一半以上，連帶降低蜂蜜產量，得獎蜂農的能力都很強，才能有蜜可參賽又獲獎。

縣農會總幹事張建豐表示，蜜蜂不只蜜源大減，同時遭受蜂蟹蟎危害，侵入寄生蜂箱內啃食幼蟲翅膀，使蜜蜂大量死亡，蜂蜜產量在雙重夾擊下產量減少，民眾一定要買彰化品牌的優質蜂蜜，吃純正好蜜有益健康。