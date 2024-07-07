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空前熱烈！彰化未婚聯誼不到3天額滿 4博士、31碩士搶報名

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市公所預定七夕未婚聯誼活動宣傳，去年成功配對之一的男主角金春宏（右），將在11月結婚，日前接受市長林世賢祝福。記者劉明岩／攝影
彰化市公所預定七夕未婚聯誼活動宣傳，去年成功配對之一的男主角金春宏（右），將在11月結婚，日前接受市長林世賢祝福。記者劉明岩／攝影

彰化市公所預定七夕情人節舉辦未婚聯誼，預訂男女正取50名、備取各50名，自5日上午11時接受報名，男性正取3小時、備取6小時內都已額滿而「關門」，女性到今晚正取與備取也都額滿，但「不關門」。在男女正備取200名報名者，有4個博士、31個碩士，由於反應熱烈，市長林世賢表示考慮增加名額。

彰化市公所扮紅娘舉辦未婚聯誼，到今年進入第5年，去年成功配對20對，已有兩對於今年締結連理，在敲碗聲中，今年單身聯誼預定8月10日七夕情人節登場，預定男女各50人，備取各50人。凡20到45歲、目前無婚姻狀態的單身男女，5月上午11時開放報名，7月26日截止報名。

承辦未婚聯誼的市公所圖書館館長李逢時說，在開放報名短短3小時，50名男性已額滿，6小時後，男性備取50人也已額滿，公所決定關門不再受理報名；在男性正取額滿時，女性才4人，由於過去女性都未曾額滿，市公所也很擔心今年又是「陽盛陰衰」，沒想到到昨天，女性正取也額滿，備取到今晚也將額滿。

李逢時指出，今年除了報名空前踴躍外，在正取、備取共200名報名的未婚男女中，擁有博士學位的4人，碩士31人，其中有助理教授、科技新貴，還有遠從花蓮、新北、高雄前來報名。

市長林世賢說，彰化市公所今年未婚聯誼報名空前熱烈，這在歷屆都沒有的盛況，除了歷屆建立的口碑外，今年的闖關遊戲又貼近年輕人的實境解謎，增加趣味性，加上祭出總獎金3萬元的現金獎外，在時限內完成任務者，可領取完賽獎；配對成功者另有配對禮；在2026年12月31日前結婚者，市公所贈送50吋電視機乙部作為結婚賀禮。

今年女性正備取報名不考慮「關門」，其實是為了留下「伏筆」。林世賢說，由於報名十分踴躍，向隅者眾，如果經費許可下，且不影響活動品質，市公所考慮擴大名額，或者今年再辦一次，明年則會擴大舉辦，為未婚男女搭起鵲橋，有情人終成眷屬。相關活動內容可至彰化市立圖書館臉書查詢。

彰化市公所本月5日為七夕情人節未婚聯誼活動宣傳，結果不到3天，正備取男女各100人，不到3天就已額滿。記者劉明岩／攝影
彰化市公所本月5日為七夕情人節未婚聯誼活動宣傳，結果不到3天，正備取男女各100人，不到3天就已額滿。記者劉明岩／攝影

彰化 情人節 聯誼

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