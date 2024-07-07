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公開「收屍」不是要造合成獸！ 動物急救站揭真正用途

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
圖為台中烏日高鐵站附近道路去年有石虎遭路殺。圖／本報資料照，林姓讀者提供
圖為台中烏日高鐵站附近道路去年有石虎遭路殺。圖／本報資料照，林姓讀者提供

野生動物急救站近期貼文「收屍」，徵求完整無腐爛的野生猛禽、食肉目、穿山甲屍體，引發網友好奇，笑問不是要做「合成獸」吧？急救站則說明，為研究及防治疾病等需要數量極多的樣本數據，該站會支付運費，歡迎拾獲者支援屍體。

農業部生物多樣性研究所野生動物急救站於1993年成立，推動救傷醫療、保育醫學、價值運用及教育推廣4大目標，30年來救傷逾1.4萬隻野生動物；但近期急救站在臉書專頁貼文，徵求野生猛禽、食肉目、穿山甲等屍體，引發好奇關注。

由於，平時都在救傷的急救站難得公開「收屍」，且徵求限定物種、屍體須完整無腐爛，不少網友協助轉發分享，也有人好奇開玩笑問「屍體不會被拿去做合成獸吧！」該站笑回「當然不會！合成獸應該要用活的」，逗趣問答令人不禁莞爾。

急救站則說明「收屍」是為了保育醫學，該站指出，透過保育醫學了解許多野生動物疾病的發生，進而提前預防、精準快速治療等，因此站內為因應不同的計畫，需要不同的動物屍體、數量極多的樣本數據，來進行研究與防治，盼全民協助。

其中，近期徵求的食肉目屍體會用在常規的狂犬病檢驗及預防未知疾病；猛禽則是用來檢測國內各地農藥使用差異性、農藥種類及殘留量種類的不同；穿山甲則想藉由相關資訊改善穿山甲的照養方式，並監測是否遭犬隻攻擊、頻度與範圍等。

該站也強調，不收貓、狗及外來種屍體，只收台灣的野生猛禽、食肉目、穿山甲等屍體，猛禽為食肉（蟲）有銳利嘴喙及利爪，如領角鴞、黑翅鳶、大冠鷲、鳳頭蒼鷹等；食肉目為石虎、麝香貓、白鼻心、鼬獾、食蟹獴、黃喉貂、黃鼠狼等。

為確保能採檢，猛禽及穿山甲須屍體無腐爛、外觀完整可辨認；食肉目屍體因要檢驗狂犬病，頭部須完整才接受；民眾若有拾獲符合條件的屍體，且願協助寄送，可用兩層夾鏈袋妥善包裝避免滲漏，外層用報紙包裹，再裝入保麗龍盒或紙箱。

民眾可以「黑貓冷凍宅配」選擇「貨到付款」寄送到「野生動物急救站」，貨品名稱填「醫療相關用品」，不用支付運費；另，務必使用鉛筆或油性筆在白紙上標註屍體撿拾的「時間」、「地點」以及拾獲人姓名、電話，並做好防水一起寄送，以利資料庫建檔，有問題也能電洽該站049-2761331#700，或私訊臉書專頁詢問。

野生動物急救站近期貼文徵求完整無腐爛的野生猛禽、食肉目、穿山甲等屍體。圖／取自「野生動物急救站」臉書粉專
野生動物急救站近期貼文徵求完整無腐爛的野生猛禽、食肉目、穿山甲等屍體。圖／取自「野生動物急救站」臉書粉專

屍體 穿山甲 醫學
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