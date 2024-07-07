彰化老年人口占比最高偏鄉封街跳舞點燃熱情 鄰鄉參考辦理

彰化縣大城鄉人口數全縣倒數第二，65歲人口占比全縣第一，鄉內入夜一片安靜，一群愛跳舞的鄉民想運動健身，發想封街跳舞，獲鄉民代表會主席林玉堂支持，本（7）月5日晚上在大城鄉的大城村封街跳舞運動，活動結束網路社群一片叫好；鄉代會主席林玉堂今表示，只要鄉民喜歡，每周五都舉辦。

網路社群稱本月5日在大城鄉市區舉辦的「封街舞」是史無前例創舉，事實上不僅是大城鄉創舉，在縣內其它鄉鎮市也少見，市鎮的市中街鬧區封街跳舞茲事體大，頂多舉辦元宵鄉燈會、跨年晚會實施交通管制。

根據網路社群貼文和留言，「封街舞」源自鄉民找舞蹈班來練習瑜伽，未料在一旁的鄉代會主席林玉堂聽到，提議封街跳廣場舞，因林玉堂「藝名」叫「黑牛」，封街舞變成「大城Fun牛班～封街舞」，上周五晚上陸續聚集近200人，在鄉代會主席的輾米廠門前封街，由舞蹈老師帶動跳舞。

當天晚上除了跳舞，林玉堂等人供應仙草綠豆湯、冰淇淋等消暑食品和飲料，青少年都很嗨。網友稱林玉堂帶領下讓「大城封流瀟灑男舞團」正式成軍，期待封街舞能找回大城鄉西平路30年前的熱鬧夜市。

溪州鄉長江淑芬、鄉代會主席莊正雄也「參一腳」，跳得不亦樂乎。江淑芬今表示，主席莊正雄告訴她大城鄉要封街跳廣場舞，她覺得很有創意，和主席聯袂前往，看到大家吃過晚餐出來運動，這是好事，她考慮在溪州鄉找場地也舉辦類似活動。

大城鄉主席林玉堂說，舉辦封街廣場舞沒想太多，主要想請大城鄉民周五晚飯後出來運動健身，熱鬧一下，還沒發展到觀光的程度，只要鄉民喜歡，封街舞會一直辦下去。