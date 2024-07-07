快訊

蔡康永曝曾錄「康熙」氣到翻臉走人 嘆「騙人也不敬業」

國家級警報響！大雷雨轟炸 5縣市「山區暴雨」

鄭文燦上任1個月就請辭！回顧海基會董座任內作為 積極推兩岸恢復交流

彰化老年人口占比最高偏鄉封街跳舞點燃熱情 鄰鄉參考辦理

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣大城鄉首度封街跳舞，鄉民反應熱烈。圖／民眾提供
彰化縣大城鄉首度封街跳舞，鄉民反應熱烈。圖／民眾提供

彰化縣大城鄉人口數全縣倒數第二，65歲人口占比全縣第一，鄉內入夜一片安靜，一群愛跳舞的鄉民想運動健身，發想封街跳舞，獲鄉民代表會主席林玉堂支持，本（7）月5日晚上在大城鄉的大城村封街跳舞運動，活動結束網路社群一片叫好；鄉代會主席林玉堂今表示，只要鄉民喜歡，每周五都舉辦。

網路社群稱本月5日在大城鄉市區舉辦的「封街舞」是史無前例創舉，事實上不僅是大城鄉創舉，在縣內其它鄉鎮市也少見，市鎮的市中街鬧區封街跳舞茲事體大，頂多舉辦元宵鄉燈會、跨年晚會實施交通管制。

根據網路社群貼文和留言，「封街舞」源自鄉民找舞蹈班來練習瑜伽，未料在一旁的鄉代會主席林玉堂聽到，提議封街跳廣場舞，因林玉堂「藝名」叫「黑牛」，封街舞變成「大城Fun牛班～封街舞」，上周五晚上陸續聚集近200人，在鄉代會主席的輾米廠門前封街，由舞蹈老師帶動跳舞。

當天晚上除了跳舞，林玉堂等人供應仙草綠豆湯、冰淇淋等消暑食品和飲料，青少年都很嗨。網友稱林玉堂帶領下讓「大城封流瀟灑男舞團」正式成軍，期待封街舞能找回大城鄉西平路30年前的熱鬧夜市。

溪州鄉長江淑芬、鄉代會主席莊正雄也「參一腳」，跳得不亦樂乎。江淑芬今表示，主席莊正雄告訴她大城鄉要封街跳廣場舞，她覺得很有創意，和主席聯袂前往，看到大家吃過晚餐出來運動，這是好事，她考慮在溪州鄉找場地也舉辦類似活動。

大城鄉主席林玉堂說，舉辦封街廣場舞沒想太多，主要想請大城鄉民周五晚飯後出來運動健身，熱鬧一下，還沒發展到觀光的程度，只要鄉民喜歡，封街舞會一直辦下去。

社群 街舞 運動

延伸閱讀

台中警到彰化練重機疑自摔命危 彰醫救回轉中國醫治療

蕭副總統出席街舞活動 笑稱「給壓力」喊話蔡英文出來做1事

彰化鐵道高架化機務段將遷至花壇、二水 地方盼早日動工

彰化鐵路高架化案獲突破 機檢段遷址有共識將進入綜規

相關新聞

又是松鼠惹禍？彰化停電前民眾目擊 台電：不是他們

彰化縣田中鎮和埔心鄉的部分地區昨晚和今晨先後停電，埔心鄉停電區域包括衛福部彰化醫院，住院患者和家屬很緊張，幸好醫院有電力...

張偉東連任鹿港天后宮主委 允諾為天后宫招牌繼續拚搏

彰化鹿港天后宮今天舉行第18屆信徒代表就職典禮，同時選舉第19屆管理委員、第10屆監事，現任管理委員會主任委員張偉東獲得...

女中學生打3份工籌學費 宗親會破例給非會員申請獎學金

台中女中應屆畢業生王哲綺考取政治大學企管系，她來自單親家庭，媽媽獨力扶養3名孩子，她趁暑假當家教、到餐廳打工、到小學當隊...

80%行人傷亡是駕駛造成 中市議員：大路口設人行護欄

據交通部統計，台中市府今年1至4月間，行人路口事故死傷人數達570人，居六都之首，市議員陳俞融表示，全台車輛暴衝事件頻傳...

研發多種手工塔走出疫情陰霾 黃坤堂要做出99種口味

吃過麵包店裡的手工塔嗎？烘焙師傅黃坤堂在疫情節間和老婆結婚，兩人共同發揮創意，發想出各式不同手工塔，上市之後獲得市場認同...

兩岸關係緊繃 彰化縣列管防空避難3099處 7月再增4鎮

兩岸情勢緊繃，彰化縣人口密集的彰化市及員林市到今年六月底，列管的防空避難室已達3099處，內政部國土署去年8月24日再公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。