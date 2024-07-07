張偉東連任鹿港天后宮主委 允諾為天后宫招牌繼續拚搏
彰化鹿港天后宮今天舉行第18屆信徒代表就職典禮，同時選舉第19屆管理委員、第10屆監事，現任管理委員會主任委員張偉東獲得連任。張偉東說，未來4年，會一如既往秉持昔日的熱忱，共同宣揚媽祖聖德，對天后宮的會務及古蹟修護努力打拚。
鹿港天后宮今天經109位信徒代表投票，選出管理委員會委員，再由委員會互選結果，現任主任委員張偉東獲得連任，未來4年將繼續帶領團隊，為宮務及信眾服務做出更大的奉獻。
創建於1591年的鹿港天后宮，是台灣最早、唯一奉祀湄洲天后宮天上聖母開基聖母神尊的廟宇，在台灣享有崇高的地位，也是彰化縣鹿港鎮的信仰中心；原列為縣定古蹟的鹿港天后宮，2019年獲文化部古蹟歷史建築紀念建築審議會決議，指定為國定古蹟。
鹿港天后宮香火鼎盛，為鹿港帶來大量觀光客，帶動地方繁榮，平時也積極從事地方公益，每逢台灣發生天災地變時，更發揮媽祖慈悲大愛精神，率先提供大量捐助，深獲肯定。
鹿港天后宮曾分別獲陳水扁、馬英九及蔡英文等三位前後任國家元首致匾。現任總統賴清德2021年在副總統任內，也親自贈與「海天慈雲」匾額給天后宮，並親自揭匾；與主委張偉東交好的賴清德如今當選總統，允諾將以總統身分再來天后宮贈額。
張偉東今天就職管委會主委時表示，就職即是責任的開始，面對未來的挑戰，要一起跟隨媽祖的腳步前行，務實、平實、真實，熱忱為宮務營運齊心付出，用心為「鹿港天后宮」這個招牌拚搏，努力為媽祖信仰傳播良善種子。
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