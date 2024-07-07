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80%行人傷亡是駕駛造成 中市議員：大路口設人行護欄

聯合報／ 記者陳秋雲黃寅／台中即時報導
市府在台灣大道、惠中路口；台灣大道與文心路口兩處設人行護欄，議員批根本不夠。圖／陳俞融提供
市府在台灣大道、惠中路口；台灣大道與文心路口兩處設人行護欄，議員批根本不夠。圖／陳俞融提供

據交通部統計，台中市府今年1至4月間，行人路口事故死傷人數達570人，居六都之首，市議員陳俞融表示，全台車輛暴衝事件頻傳，呼籲為台中市行人安全把關，要求市府增設行人護欄。建設局說明，為行人及停等安全，大型路口設扇形無障礙斜坡道，並視路況增設警示導桿或加高緣石或植栽，提醒駕駛注意，針對暴衝意外加設行人護欄，將再研議。

警政署統計，行人傷亡的事故型態，高達80%的行人其實是馬路上的被害者。行人被車撞的原因，以駕駛「未注意車前狀態」51%最多，「搶越行人穿越道」14%次之，其餘是酒駕2%、未依規定左轉1%等。

陳俞融指出，6月21日東區進德路、復興路口事件，車輛撞分隔島後，暴衝失控衝向機車騎士，當時若有行人經過，後果不堪設想。全台一年以來，發生逾10起汽車暴衝事件，其中台中市就占2件。因路口嚴重缺乏防護措施，可能失控的情形下造成行人受傷，陳俞融要求市府做好路口防護措施，增設行人護欄，以免悲劇再發生。

陳俞融說，交通部統計，台中市今年1至4月間，行人路口事故死傷人數達570人，居六都之首。凸顯行人迫切需要加強路口安全措實。但建設局在2022年在2處路口設行人護欄後，至今都沒新增，根本不夠，建議市府盤點全市大流量路口，優先在沒有騎樓或車阻庇護的路口安裝行人護欄。

市府建設局表示，為保障行人過路安全及提供無障礙通行環境，市府在路口設置無障礙斜坡道、加大停等區、退縮行穿線及增設庇護島等措施，並視各路口狀況因調整配置設施，相關設置符合國土署「市區道路及附屬工程設計標準」及「都市人本交通道路規劃設計手冊」規定。

建設局指出，大型路口設扇形無障礙斜坡道，並視路口條件增設警示導桿或加高緣石或植栽，提醒駕駛人注意行人安全；汽車易肇事路口及是否有增設欄杆需求，將與交通主管機關共同研議，另提醒駕駛人務必安全駕駛及隨身留意車輛狀況，確保自身與其他用路人安全

北區西屯路一段及忠明路口車流量極大，未設置行人護欄。圖／陳俞融提供
北區西屯路一段及忠明路口車流量極大，未設置行人護欄。圖／陳俞融提供

台中市 行人

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