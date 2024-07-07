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研發多種手工塔走出疫情陰霾 黃坤堂要做出99種口味

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
九宮酪旗艦店上午開幕，吸引不少客人上門。記者黃寅／攝影
九宮酪旗艦店上午開幕，吸引不少客人上門。記者黃寅／攝影

吃過麵包店裡的手工塔嗎？烘焙師傅黃坤堂在疫情節間和老婆結婚，兩人共同發揮創意，發想出各式不同手工塔，上市之後獲得市場認同，陸續開了7家店，並在台中市再開一家手工塔旗艦店「九宮酪」不僅走出生意上疫情的陰霾，還為自己的事業創出了高峰。

黃坤堂說，他和老婆發現，許多人雖然愛吃甜點，但一般味口都不大，也不易多吃，而手工塔不大，很多人愛吃，就針對此依不同年齡、喜好，開發出各式不同的口味。像是年輕人愛吃乳酪，或送人要色彩繽紛的。年紀稍大的，因為想兼顧養生，就研發出堅果口味的。因為能適應不同的需求，逐漸打開市場，他也因此專攻手工塔，把市場進一步擴大。

他說，手工塔因為種類多、精緻化，加上用九宮格來擺放受到歡迎，很適合送禮，甚至是婚宴、辦桌都能用上。目前已在台南、日月潭、台中逢甲、新竹南寮等地都有分店。其中，門市銷量第一名是用屏東無籽土檸檬製作的檸檬塔，另像是生巧克力塔、提拉米蘇小塔、八女抹茶奶塔、純酪塔等也都受到歡迎。

46歲的黃坤堂說，和老婆認識10年，4年前結婚，現育有一子。他說，因為有老婆協助發想，才讓他能做出各種不同口味的手工塔，也才能在疫情之後走出不同的人生。現在，他和老婆研發的手工塔已經有60種，預計要能做出99種，除了象徵對老婆的感謝，也希望和老婆的愛情能「長長久久」。

黃坤堂位在昌平路的旗艦店裝潢精緻，一早吸引不少客人上門。他宣布，秉於取之於社會、用之於社會的公司宗旨，旗艦店和所有加盟店，將定期製作精美手工塔，捐贈給台中市的弱勢團體及長輩，以盡社會責任。

旗艦店上午開幕時，包括立法委員黃健豪、市議員陳成添、謝家宜、曾朝榮、沈佑蓮前往祝賀，歌手馮偉傑也因為喜歡吃九宮酪的手工塔，主動到場演唱，並擔任「幸福代言人」。

烘焙師傅黃坤堂說，手工塔有不同口味，適合不同年齡層和喜好。記者黃寅／攝影
烘焙師傅黃坤堂說，手工塔有不同口味，適合不同年齡層和喜好。記者黃寅／攝影
烘焙師傅黃坤堂說，想要做出99種手工塔，除了象徵對老婆的感謝，也希望和老婆的愛情能「長長久久」。記者黃寅／攝影
烘焙師傅黃坤堂說，想要做出99種手工塔，除了象徵對老婆的感謝，也希望和老婆的愛情能「長長久久」。記者黃寅／攝影

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