兩岸關係緊繃 彰化縣列管防空避難3099處 7月再增4鎮

兩岸情勢緊繃，彰化縣人口密集的彰化市及員林市到今年六月底，列管的防空避難室已達3099處，內政部國土署去年8月24日再公告增列數個縣市地上6樓建築必須設置防空避難室 ，增列鹿港、和美、溪湖及二林等4個鎮，並從7月1日起實施，依規定設置標示牌指引，目前未嚴格限制用途，演習及戰時則須清空。

彰化縣政府建設處表示，依建築技術規則規定，列管地區的戲院、電影院、學校及5層以上公眾使用的建物及非供公眾使用建物達6層樓以上者，彰化市是自1974年、員林市1978年被指定為必須增建防空避難設施地區，到今年6月底，共3099處。

建設處表示，7月1日起，經公告6樓以上建築必須設置防空避難室的市鎮，新增建物均須通報警察局列管；防空避難室平時可以做為停車場使用，但不得堆置雜物及做商場使用，建設處最近曾配合警察局稽查，仍以違規堆置雜物為主，已要求改善。

縣警察局表示，已在列管的大樓防空避難室入口處設置新式標示牌供民眾識別使用，民眾可以手機下載安裝內政部警政署「警政服務APP」，或至彰化縣警察局官網「防空避難專區」，查詢彰化縣內「防空疏散避難設施」具體位置及相關資訊。

縣府指出，防空避難室的設置，是為了讓民眾在平時能熟悉防空避難位置，並非代表隨時可進入避難，並且由於防空疏散避難設施多位在大樓地下室，該空間平時受憲法賦予個人財產權的保障，在未經所有權人同意前，勿擅自進入查看；只有在防空演習、戰爭發生或將發生時，由國防部發布管制疏散命令後，才能開放供市民進入避難。

中部今年萬安47號演習訂7月22日下午1時30分至2時舉行，共實施30分鐘，演習規定，防空警報發放後，行走於道路在「行人及車輛（駕駛、乘客）」，應聽從「警察及協勤民力」引導，就近進入「防空疏散避難設施」實施防空避難。

防空疏散避難設施的「所有人（大樓管理委員會、保全或住戶）」，聽聞防空警報後，應主動開啟「防空避難地下室車道的鐵捲門或柵欄」，提供周邊民眾就近進入，以實施防空避難。