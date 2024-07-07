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又是松鼠惹禍？彰化停電前民眾目擊 台電：不是他們

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔心鄉地下電力裝置損壞造成今晨停電。圖／台電提供
彰化縣埔心鄉地下電力裝置損壞造成今晨停電。圖／台電提供

彰化縣田中鎮和埔心鄉的部分地區昨晚和今晨先後停電，埔心鄉停電區域包括衛福部彰化醫院，住院患者和家屬很緊張，幸好醫院有電力迴路切換裝置維持加護病房等重大傷病患的需求；昨晚田中鎮昨晚也停電，因有民眾目擊兩隻松鼠從電線跑過去以為又是「松鼠」惹禍，不過台電今表示是強風吹壞電力裝置。

田中鎮、社頭鄉昨晚8點10分因強風豪雨，造成山腳路合計共2036戶停電，台電獲報後立即派員搶修，先隔離故障區間進行轉供，晚間10點20分全數恢復供電。

埔心鄉今（7）日4點48分因地下線路開關故障，造成彰化縣埔心鄉員鹿路一段、明聖路四段、東明路、西安北路合計1562戶停電，因停電範圍包括衛福部彰化醫院，住院患者的家屬發現院區以外一片黑暗，很擔心醫院也停電，不過幸有ATS（電源自動切換開關）未受影響，電力在上午5點50分全數恢復。

田中鎮昨晚停電前，蕭姓民眾目擊兩隻松鼠在電線、電線桿及樹木之間跑來跑去，以為與後來停電有關；台電今表示，昨晚是強烈熱對流帶來強降雨，無關松鼠。田中鎮長蕭淑芬也說，昨晚豪大雨強勢難擋，前兩天停電就真的是松鼠，最近松鼠很多確實造成困擾。

停電 松鼠

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