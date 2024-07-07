彰化鐵路高架化 機檢段設花壇、二水

彰化鐵路高架化推動20年，目前可行性評估報告已核定，但台鐵彰化機檢段位置未定，全案遲無法進入綜合規畫。立委黃秀芳昨天報喜訊，交通部與縣府已達成共識，將把機檢段遷移至花壇、二水，採雙基地方式，全案即可正式進入綜規，預計年底可完成環評。彰縣府與中央是否達成共識？縣府未明確回應。

縣府表示，原傾向把機檢段遷移至台中大肚台鐵用地，但台鐵考量調度規畫在花壇、二水，為避免延宕，6月26日已發函交通部鐵道局，希望依專業評估，但應降低徵收衝擊，早日動工。

黃秀芳表示，彰化鐵道高架化推動已20年，彰化不能再等20年，要求行政院長卓榮泰、交通部長李孟諺，今年必須完成綜合規畫，過去縣府與中央對鐵道機務段遷移地點無共識，最近李孟諺說，縣府已同意機務段遷移至花壇、二水，全案將進入綜合規畫。

彰化縣交通處表示，全案2022年6月已進入綜規階段，但機檢段位置、始發站、扇形車庫動態保留Z字形引道等無共識；縣府原希望遷移至台中大肚的台鐵用地，但因車輛調度，鐵道局傾向花壇、二水雙基地。

縣府表示，上月底已函請鐵道局，針對行政院3月優先方案評估，並應減少拆遷、徵收民地，縣府尊重專業，盼早日動工。

花壇當地議員顧黃水花表示，機檢段若設在花壇，應多利用國有地，近年土地徵收價格提高，徵用民地縣府負擔也高，中央要多補助，總之不能再拖了。議員李成濟說，在花壇設機務段會增加就業人口，但單獨徵收土地地方會反彈，應規畫都市特定區。

本案全長9.5公里，總經費近400億，縣府負責102億元，增設金馬站、中央站，工期預估10年，未來可串連中捷綠線，縫合彰化發展。