電子支付停車場繳費失敗 1天被加收5千

台中市無柵欄、純電子支付的停車場愈來愈多，有民眾到東區某停車場停車，離場時信用卡繳費不成功，遭業者加收違約金每日5千元，總計2.5萬元，向消保官申訴。主任消保官何怡萱說，雙方經協商以1萬元和解，呼籲消費者留意。

消保官表示，電子支付雖方便，但各地都傳出類似問題，根據北、高等法院判決，有的業者對未繳費違約金每天收3千或5千元，有的採停車費50倍計算，法官判決見解不一，但普遍認定每日違約金數千元偏高。

何怡萱表示，民眾投訴到東區某停車場停車，入口處無升降柵欄，離場時使用繳費機刷卡未過，誤以為尚未營運，未繳費即離開，後來遭追繳停車費，加收每日5千元違約金，總計被追繳2.5萬元。

業者表示，現場公告不收現金、離場得先繳費，違約金也明顯公告在場內，當事人前後停了5次都未繳錢才求償；最後雙方同意以停車費、違約金共1萬元和解。

何怡萱表示，各業者追繳停車費方式不同，有的不只不收現金，連繳費機都沒有，得下載App或掃描QR Code上網繳錢，違約金額也各不同。依各地判決結果，違約金該怎麼收見解不同，有的以停車場月費當每次上限，或者依道交條例未繳停車費罰款300元，也有判決認為每次可收3千元。

中市法制局長李善植說，電子科技進步，加上人力成本提高，民間停車場改以車牌辨識、不設柵欄、純電子支付方式變多，若未繳費離場，業者會追繳停車費、違約金；業者應公告收費方式，並考量增設現金繳費或列印繳費，兼顧不善使用電子支付族群。

台中市停管處表示，私人停車場應申請停車場證，停車費率應送備查，但未繳費違約金不屬停車場法管轄範圍，屬於業者與停車者的民事關係，坊間連鎖業者並非都有規定違約金，建議制定合理金額；收取每日5千元違約金的東區該停車場，未申請登記證，將開罰3千至1.5萬元，並輔導改善。